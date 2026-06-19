Phường Hòa Hưng ra mắt Đội chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân

Sáng 19-6, UBND phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức lễ hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16 năm 2026; ra mắt Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư; triển khai kế hoạch củng cố mạng lưới cộng tác viên sức khỏe.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, cho biết địa phương đang quyết liệt triển khai chủ trương chuyển đổi tư duy từ "khám bệnh khi có bệnh" sang "phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục".

Mục tiêu trong quý III/2026 là 100% người dân trên địa bàn phường Hòa Hưng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, đồng thời từng bước hoàn thiện và chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân.

Phường Hòa Hưng ra mắt 5 Đội Chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn phường

Ông Phan Tấn Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, thông tin phường đang triển khai nhiều hoạt động, nội dung nhằm đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" đi vào cuộc sống.

Những hoạt động mà phường vừa triển khai trong năm 2026 và những năm tiếp theo giúp sức khỏe của người dân trên địa bàn được quan tâm, chăm sóc, theo dõi kỹ càng hơn. Qua đó, góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Ông Phan Tấn Phúc, cho biết phường Hòa Hưng đang triển khai nhiều hoạt động, nội dung nhằm đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống

Tại chương trình, phường Hòa Hưng ra mắt 5 Đội Chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn phường.

Theo lãnh đạo phường Hòa Hưng, việc triển khai mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn phường nhằm từng bước đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ Y tế theo hướng chủ động, liên tục, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thông qua việc tổ chức quản lý sức khỏe ngay tại cộng đồng, mô hình hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ Y tế của người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế.

Cạnh đó, mô hình góp phần giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh tật trong tình hình mới.

UBND phường Hòa Hưng và Hội Y tế Công cộng TPHCM ký kết bản ghi nhớ phối hợp. Ảnh: Tiểu Nghĩa

Đối tượng trọng tâm mà mô hình hướng đến bao gồm người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật, người hạn chế khả năng đi lại, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người dân sinh sống tại các khu nhà trọ, khu dân cư đông đúc có nguy cơ cao về sức khỏe.

Mỗi Đội gồm 5 thành viên, được tổ chức theo hướng đa chuyên môn, gồm bác sĩ, điều dưỡng hoặc y sĩ, nhân sự phụ trách y tế công cộng, lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, UBND phường Hòa Hưng và Hội Y tế Công cộng TPHCM ký kết bản ghi nhớ phối hợp nhằm nâng cao năng lực, trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.