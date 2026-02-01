HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bản hit mới của Hương Tràm

Thùy Trang

(NLĐO) - Hương Tràm dâng trào cảm xúc khi trình diễn ca khúc "Việt Nam tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Ấn tượng Hương Tràm với "Việt Nam tinh hoa"

Bản hit mới của Hương Tràm - Ảnh 1.

Hương Tràm tạo dấu ấn với "Việt Nam tinh hoa"

Lần đầu tiên thể hiện ca khúc "Việt Nam tinh hoa tại sự kiện trọng đại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Hương Tràm tạo nên khoảnh khắc xúc động, tự hào và tinh thần gắn kết lan tỏa bằng nhịp điệu hào hùng. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên khắp các mạng xã hội với dự đoán bản hit mới của Hương Tràm.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm được công chúng ghi nhận như một giọng ca có nội lực, có chiều sâu và có khả năng chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Đó là một giọng hát không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ mạnh để làm lắng lại không gian và kết nối con người trong cùng một nhịp rung động.

Trong một sự kiện mang tính cộng đồng và trang trọng, âm nhạc không chỉ cần hay, mà cần mang được tinh thần chung. Và Hương Tràm được lựa chọn bởi giọng hát của cô hội tụ đủ những yếu tố ấy: sự nữ tính nhưng vững vàng, cảm xúc nhưng chín chắn, cá nhân nhưng không tách rời tinh thần tập thể. Đó là những giá trị không phải nghệ sĩ nào cũng có thể mang vào một không gian lịch sử.

"Việt Nam tinh hoa" được dự đoán là bản hit mới của nhạc Việt

Bản hit mới của Hương Tràm - Ảnh 2.

Một bài hát ý nghĩa cùng giọng ca xuất sắc của Hương Tràm, "Việt Nam tinh hoa" được dự đoán sẽ là bản hit mới của nhạc Việt

"Việt Nam tinh hoa" dưới giọng hát Hương Tràm không mang màu sắc hô hào, mà mang vẻ đẹp của sự tự hào lắng sâu. Đó là thứ cảm xúc không ồn ào nhưng bền bỉ, không kịch tính nhưng thấm vào từng người có mặt. Một cảm xúc khiến người ta ý thức rõ hơn về khoảnh khắc mình đang sống trong đó.

Ca khúc "Việt Nam tinh hoa" được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bắt nguồn từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ về những giá trị văn hóa dân tộc. Anh gọi đây là "một chủ đề ấp ủ lâu năm". Sự ra đời của Giải thưởng "Tinh Hoa Việt" trở thành chất xúc tác để anh viết nên ca khúc mang tinh thần tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Giọng ca Hương Tràm với ca khúc "Việt Nam tinh hoa" trở thành cầu nối cảm xúc giữa nghệ thuật và tinh thần cộng đồng. Ở cô, người ta thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đủ chín để đứng trong không gian lớn của lịch sử, đủ mềm để truyền tải cảm xúc, và đủ bản lĩnh để giữ được sự trang trọng cần thiết của sự kiện vô cùng đặc biệt này..

Bản hit mới của Hương Tràm - Ảnh 3.

Hình ảnh đẹp của Hương Tràm với "Việt Nam tinh hoa"

Tiết mục "Việt Nam tinh hoa" không còn là một bài hát được trình diễn tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, mà trở thành một khoảnh khắc văn hóa - nơi nghệ thuật, con người và tinh thần dân tộc gặp nhau. Và trong khoảnh khắc đó, giọng hát của Hương Tràm vang lên như một tiếng nói cảm xúc: nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, cá nhân nhưng mang tinh thần cộng đồng.

Trong những thời khắc quan trọng của đất nước, có những giá trị không thể diễn đạt bằng lời, mà cần phải được cảm nhận bằng âm nhạc. Và với "Việt Nam tinh hoa", Hương Tràm đã làm được điều ấy: biến tinh thần dân tộc thành một cảm xúc có thể nghe thấy, có thể chạm tới và có thể nhớ rất lâu sau khi sự kiện khép lại.

