Kinh tế

10 dự án nhà ở thương mại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán mới nhất

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo danh sách nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn

Theo đó, danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán (từ ngày 1-8-2024 đến nay) bao gồm 10 dự án.

Cụ thể, dự án Xây dựng Khu đô thị du lịch Thủy Tú (phường Hải Vân) do Công ty CP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) làm chủ đầu tư, quy mô 695 căn nhà ở (689 căn biệt thự và 06 căn liền kề).

10 Dự án nhà ở thương mại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán mới nhất - Ảnh 1.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng công bố danh sách mới nhất về 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai

18 căn biệt thự thuộc dự án The Nam Khang Resort Residences (phường Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP The Nam Khang làm chủ đầu tư. Dự án Căn hộ Mia Plaza (phường Liên Chiểu) thuộc Công ty CP Đầu tư Mia, quy mô 167 căn.

530 căn hộ (Tòa A2.4 + Tòa A2.6) thuộc Khu đô thị Capital Square 2 (phường An Hải) do Công ty TNHH Mega Assets làm chủ đầu tư. Dự án Khu đô thị Capital Square 3 (Phường An Hải) do Công ty TNHH BĐS SIH làm chủ đầu tư, quy mô 586 căn.

Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà) do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quy mô 34 căn biệt thự.

Dự án Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư, quy mô được mở bán 1.112 căn hộ chung cư

10 Dự án nhà ở thương mại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán mới nhất - Ảnh 2.

Thành phố Đà Nẵng mới sở hữu nhiều tiềm năng và đòn bẩy phát triển mạnh mẽ

Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (Phường Sơn Trà) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư, quy mô được mở bán 941 căn hộ chung cư. Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 - Khu đô thị Công nghệ FPT (phường Ngũ Hành Sơn) do Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, 837 căn hộ chung cư.

Khu đô thị Cồn Tiến Phường Hội An Đông, do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư, được phép mở bán 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lưu ý, trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở đó thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở năm 2023. Thực hiện việc bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024.

Đồng thời, việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc), những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Tin liên quan

Cụm công nghiệp trăm tỉ ở Đà Nẵng "đứng bánh" vì vướng giá đất

Cụm công nghiệp trăm tỉ ở Đà Nẵng "đứng bánh" vì vướng giá đất

(NLĐO) - Cụm công nghiệp Cẩm Lệ - Đà Nẵng đã hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào hoạt động do vướng mắc trong việc xác định giá đất và cơ chế thu tiền thuê đất,

Công ty ở Hà Nội trúng đấu giá khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng - Đà Nẵng hơn 359 tỉ đồng

(NLĐO) - Công ty Phúc Tín trúng đấu giá khu “đất vàng” 16 Bạch Đằng - bên sông Hàn ở Đà Nẵng với giá hơn 359 tỉ đồng, cao gần 49 tỉ so khởi điểm.

Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì về tình trạng chen lấn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội?

(NLĐO) - Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu siết quy trình, đảm bảo trật tự khi tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside

