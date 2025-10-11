Cụm công nghiệp trăm tỉ ở Đà Nẵng "đứng bánh" vì vướng giá đất

Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng được đầu tư hơn 250 tỉ đồng, khởi công năm 2019, trên diện tích gần 29ha, do UBND quận Cẩm Lệ cũ làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành khu sản xuất tập trung, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, góp phần phát triển công nghiệp sạch và công nghiệp hỗ trợ của Đà Nẵng.

Dù hạ tầng cơ bản hoàn thiện từ cuối năm 2023, đến nay cụm vẫn chưa thể hoạt động. Ghi nhận thực tế, cổng vào chỉ treo tấm bảng nhỏ ghi tên dự án, bên trong đất bỏ trống, cỏ mọc um tùm, thậm chí một số diện tích bị người dân tận dụng chăn thả gia súc.

Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ nằm kế bên Khu Công nghiệp Hoà Cầm, phía dưới là khu dân cư

Hiện chưa có lối dẫn chính vào Cụm công nghiệp mà phải đi vào bằng lối cổng của Khu Công nghiệp Hoà Cầm

Ông Thái Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng – đơn vị quản lý Cụm Công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ – cho biết, vào tháng 1, UBND thành phố ban hành quyết định quy định thu tiền sử dụng đất của cụm theo hình thức thu một lần cho 50 năm. Tuy nhiên, đến tháng 6, thành phố lại điều chỉnh sang hình thức thu tiền thuê đất hằng năm.

Với hình thức mới này, thành phố cần xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để thu tiền thuê đất hằng năm đối với Trung tâm, từ đó Trung tâm mới có thể ký hợp đồng giao đất chính thức cho doanh nghiệp. "Đến nay, thành phố vẫn chưa phê duyệt giá đất, khiến Trung tâm chưa thể ký hợp đồng giao đất chính thức cho các doanh nghiệp" - ông Hùng cho biết.

Bên trong, các khu đất bị bỏ trống lâu ngày, cỏ mọc cao, nhiều diện tích được người dân tận dụng làm nơi chăn dê.

Theo ông Hùng, đến cuối tháng 8, Trung tâm đã bố trí đất cho 76 đơn vị, tương đương 100% diện tích đất công nghiệp trong tổng quy mô 28,9 ha của CCN Cẩm Lệ (trong đó 15,6 ha là đất công nghiệp).

Các doanh nghiệp đã được cắm mốc, bàn giao thực địa và ký hợp đồng nguyên tắc để chuẩn bị đầu tư.Tuy nhiên, do chưa có giá đất được phê duyệt, các hợp đồng này chỉ mang tính tạm thời. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng, đều bị từ chối vì thiếu hợp đồng giao đất chính thức.

Bên cạnh đó, đường giao thông kết nối ra bên ngoài vẫn là "điểm nghẽn". Tuyến đường quy hoạch nối cụm ra quốc lộ chưa thể triển khai do vướng hành lang đường điện cao áp. Trước mắt, Trung tâm phải thuê lại tuyến đường tạm kết nối với Khu công nghiệp Hòa Cầm, rộng khoảng 15m, để phục vụ vận chuyển hàng hóa và thiết bị.

Hiện trạng bỏ hoang của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Gần cổng ra vào có một khối nhà, dự kiến công năng là trạm xử lý nước thải của CCN, hiện cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm bên trong

UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng giá đất cho cụm, song đến nay vẫn chưa trình được phương án. Trong khi đó, thành phố lại yêu cầu Trung tâm nộp tiền thuê đất từ tháng 1, dù chưa có doanh nghiệp nào hoạt động.

"Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, không có nguồn thu độc lập, nên chưa thể nộp ngân sách trong khi chưa thu được tiền từ doanh nghiệp" - ông Hùng nói.

Hạ tầng nội khu CCN Cẩm Lệ đã được đầu tư đồng bộ gồm hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, cây xanh và dịch vụ cơ bản

CCN đủ điều kiện để bàn giao đất cho doanh nghiệp triển khai sản xuất.

Hiện đơn vị quản lý phối hợp với UBND phường Cẩm Lệ để duy trì vệ sinh, bảo vệ hạ tầng

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đang trình thành phố phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng nội khu, nhằm có cơ sở quản lý tạm thời.

Trước những vướng mắc nêu trên, ngày 2-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đã có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai CCN Cẩm Lệ.

Cụ thể, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện đơn giá cho thuê đất trong CCN, đồng thời kiểm tra và đề xuất điều chỉnh nội dung các quyết định giao đất, cho thuê đất để phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ được giao đẩy nhanh thi công các tuyến đường kết nối, hệ thống thoát nước, nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng, đưa CCN vào hoạt động. UBND phường Cẩm Lệ cũng được giao phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp đúng quy định.

Bùn đọng lớp dày trên đường bên trong CCN sau những đợt mưa lớn

Ngay lối ra vào, doanh nghiệp được cho là đảm nhận thi công hệ thống xử lý nước thải của CCN, dùng làm chỗ đậu xe

CCN Cẩm Lệ là một trong 2 cụm công nghiệp có vốn đầu tư công được thành phố giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại quản lý

Trong đợt bàn giao đầu tiên, dự kiến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được ưu tiên là những đơn vị trên địa bàn Cẩm Lệ cũ. Việc bố trí vào cụm nhằm giải quyết vấn đề bức xúc do các xí nghiệp/nhà máy trước đây bố trí trong khu dân cư gây ra ô nhiễm, tiếng ồn, và thiếu hệ thống xử lý nước thải



