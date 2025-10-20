HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Không chỉ mỡ: Thứ tưởng lành mạnh này cũng gây ra gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã thách thức niềm tin cho rằng đồ uống "ăn kiêng" là lựa chọn phù hợp nếu bạn sợ bị gan nhiễm mỡ.

Trình bày tại UEG Week 2025 - hội nghị hàng đầu của châu Âu về lĩnh vực tiêu hóa và gan mật - nhà nghiên cứu Lihe Liu từ Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ) cảnh báo rằng đồ uống chứa đường và chất làm ngọt nhân tạo điều làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là bệnh gan phổ biến nhất trên toàn cầu hiện nay, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như xơ gan, ung thư gan, suy gan...

Đồ uống "ăn kiêng" cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu của gần 124.000 người từ ngân hàng sinh học Biobank của Anh, không mắc bệnh gan khi bắt đầu được theo dõi. Họ được đánh giá mức tiêu thụ nhiều loại đồ uống khác nhau.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ trên 250 g đồ uống có chứa đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) cao hơn lần lượt là 60% và 50% trong thời gian theo dõi trung bình là 10 năm.

Riêng nhóm tiêu thụ nhiều đồ uống chứa chất làm ngọt nhân tạo - thường được gọi là đồ uống "ăn kiêng" - còn bị tăng nguy cơ tử vong do bệnh gan nói chung.

"Đồ uống có đường từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ, trong khi các lựa chọn thay thế "ăn kiêng" thường được coi là lựa chọn lành mạnh hơn" - tiến sĩ Liu cảnh báo.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy suy nghĩ đó có thể là sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo rằng chất làm ngọt nhân tạo cũng không giúp giảm cân như nhiều người nghĩ, trái lại còn làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường...

Nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân đằng sau tình trạng oái oăm này: Chất làm ngọt nhân tạo không làm tăng đường huyết hay bổ sung calo một cách trực tiếp, nhưng làm hỏng dần hệ thống chuyển hóa.

Tin liên quan

Ba điều nguy hiểm nhất đối với người bị gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã xác định 3 tình trạng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong sớm cao nhất khi xuất hiện song song với bệnh gan nhiễm mỡ.

Một loại vitamin có thể “đảo ngược” gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một loại vitamin nhóm B vừa được phát hiện là có khả năng ức chế tác dụng của một loại RNA thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Vài tuần làm điều này có thể giảm được gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã chỉ ra cách để kích hoạt một cơ chế quan trọng chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

