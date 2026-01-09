Phường Phú Định “số hoá” công tác Mặt trận, tạo hơn 2 triệu lượt tương tác năm 2025

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, phường Phú Định bám sát chủ đề tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Một điểm nhấn nổi bật là công tác chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận. Các trang thông tin, mạng xã hội được kết nối và quản lý tập trung; nhiều kênh Zalo Official được thiết lập để truyền tải thông tin nhanh chóng đến người dân.

Trong năm, 578 tin, bài được đăng tải, thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi và trên 2 triệu lượt tương tác, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phường Phú Định, sáng 9-1.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tại các khu phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động thêm hơn 2.500 phần quà, trị giá gần 250 triệu đồng.

Trong năm, phường còn vận động sửa chữa nhà cho hộ khó khăn, hỗ trợ kịp thời các trường hợp hỏa hoạn; trao 61 thẻ BHYT, tặng 20 xe đạp cho học sinh và gửi hơn 1 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận khu phố… có thành tích nổi bật năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Định, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể. Bà nhấn mạnh, dù phường đã được công nhận không còn hộ nghèo từ cuối năm 2024, hiện vẫn còn 413 hộ cận nghèo và 556 hộ vượt chuẩn cần tiếp tục được quan tâm chăm lo.

Lãnh đạo phường đề nghị Mặt trận phối hợp tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tăng cường nắm bắt tâm tư người dân và vận động xây dựng khu phố an toàn, không ma túy.

Dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Ban công tác Mặt trận khu phố có thành tích tiêu biểu trong năm 2025.