Đại hội Đảng

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy dân làm gốc

Thanh Nga

(NLĐO)- Bước vào kỷ nguyên mới, phường Phú Lâm được mở rộng không gian phát triển, với các tiềm năng sẵn có để phường bứt phá, vượt qua thử thách

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sáng 14-8. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM.

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy "Dân làm gốc" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM (bên trái) tặng hoa của Thành ủy - HĐNĐ- UBND- Ủy ban MTTQ TP chúc mừng đại hội Đảng bộ phường Phú Lâm

Mở rộng không gian phát triển

Ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lâm cho biết phường Phú Lâm được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 phường thuộc Quận 6 (cũ).

Với quan điểm "Dân là gốc" được đặt trong mọi quyết định, hành động, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các phường (trước sáp nhập) đề ra.

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy "Dân làm gốc" - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lâm báo cáo kết quả hoạt động

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực. Các hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng đa dạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, thay đổi căn bản diện mạo phường, triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách về an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát mức chuẩn hộ cận nghèo bằng nhiều giải pháp như: Giới thiệu cho vay vốn, trao thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa chống dột, tạo việc làm mới cho người lao động,… Qua đó, phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố trước thời hạn 1 năm, hoàn thành Chương trình trọng điểm của quận về "Giảm nghèo bền vững" trước 1 năm.

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy "Dân làm gốc" - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

"Bước vào kỷ nguyên mới, Phường Phú Lâm được mở rộng không gian phát triển, với các tiềm năng sẵn có của cụm trung tâm - thương mại Phú Lâm, thế mạnh về công tác giảm nghèo bền vững…; đồng thời, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ thành phố và sự đồng thuận của nhân dân là những thuận lợi để phường bứt phá, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới"- ông Lê Thanh Bình cho hay

Không để phát sinh điểm nóng khi chỉnh trang đô thị

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy "Dân làm gốc" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Thọ- Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội phường Phú Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ- Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM nhấn mạnh phường Phú Lâm cần xác định rõ định hướng phát triển với "lĩnh vực cần tập trung, ngành nghề nào là thế mạnh, đột phá của nhiệm kỳ". Trong điều kiện phường là một cụm trung tâm thương mại - dịch vụ, một trong những đầu mối giao thông từ các tỉnh miền Tây vào trung tâm Thanh phố và ngược lại, có 14,5% dân số dân tộc Hoa, đại bộ phận dân cư lao động, sinh sống chủ yếu thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ. Với đặc điểm và địa thế đó, khi xác định thương mại - dịch vụ là lĩnh vực tập trung thì phải xác định nhóm các ngành nghề nào là thế mạnh và chủ động quy hoạch, định hướng phát triển phù hợp, theo ngành nghề, theo khu vực, theo lộ trình.

Ngoài ra, phường cần tập trung phát triển mảng xanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là các dự án, công trình gắn với nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Khi thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; do đó, cần có sự đánh giá toàn diện, sâu sát, nắm chắc tình hình nhân dân, vừa vận động thuyết phục vừa có sự hỗ trợ, giúp đỡ để các hộ dân bị ảnh hưởng dự án có cuộc sống ổn định, không để phát sinh điểm nóng.

"Điều đó đòi hỏi người làm công tác lãnh đạo quản lý phải gần dân, sâu sát dân, thực tâm đồng cảm đời sống từng hộ dân bị ảnh hưởng, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp. Như thực hiện vận động di dời nhà trên và ven rạch Bàu Trâu, cần phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để khéo léo tuyên truyền, thuyết phục, giải thích đến cùng để người dân hiểu, tạo tin tưởng bằng cam kết để người dân đồng thuận và có kế hoạch tái bố trí phù hợp, đúng quy định"- ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu.

Phường Phú Lâm: Vượt qua mọi khó khăn nhờ lấy "Dân làm gốc" - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lâm nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

Tạo đột phá, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Phú Lâm xác định tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu do Thành phố giao hàng năm, thực hiện 29 chỉ tiêu chủ yếu trong 4 nhóm lĩnh vực, nhằm tạo đột phá, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững với 4 chương trình đột phá, cụ thể:

- Nâng cao đời sống của một bộ phận người dân yếu thế, góp phần "Giảm nghèo bền vững"

- Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2025 - 2030.

- Chủ động kết nối, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị


