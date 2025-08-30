HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân

Thanh Nga

(NLĐO) - Việc ra mắt Trung tâm an sinh xã hội phường Tân Hưng nhằm đảm bảo quyền lợi xã hội của người dân

Sáng 30-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Hưng, TP HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm an sinh xã hội phường Tân Hưng nhằm tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, yếu thế của hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, lao động mất việc, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai – dịch bệnh… trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội, là "cầu nối" giữa chính quyền và người dân trong việc bảo đảm quyền lợi xã hội.

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân - Ảnh 1.

Trung tâm An sinh xã hội

Trung tâm trực thuộc Ủy ban MTTQ phường Tân Hưng, địa điểm hoạt động tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Tân Hưng - số 1A đường số 10 phường Tân Hưng, TP HCM. Giám đốc Trung tâm là bà Phạm Thị Hạnh Tư – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân - Ảnh 2.

Đội hình tiếp sức Công đoàn viên của trung tâm

Với phương châm hoạt động "Kết nối - Sẻ chia - Vì dân phục vụ", trung tâm thành lập 7 đội hình tình nguyện với những nhiệm vụ cụ thể, phục vụ nhân dân gồm: Đội hình Y, Bác sĩ tình nguyện; Đội hình Doanh nhân, Doanh nghiệp đồng hành; Đội hình Vòng tay ấm; Đội hình đồng hành với thanh niên, vì đàn em thân yêu; Đội hình Cựu chiến binh đồng hành, chia sẻ; Đội hình Tiếp sức công đoàn viên; Đội hình tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Trung tâm cũng kêu gọi 12 đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ với nhiều hình thức (quà, học bổng, phiếu khám sức khỏe…), tổng giá trị khoảng 1,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn vận động được 1 xe cứu thương đa năng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu miễn phí 24/7 đối với người dân trên địa bàn phường. (Đường dây nóng: 0862545115, Bác sĩ Phong)

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân - Ảnh 3.

Tại lễ ra mắt, trung tâm đã trao tặng học bổng là voucher học tiếng Anh cho thiếu nhi

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Trung tâm an sinh xã hội phường Tân Hưng đã triển khai hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho hơn 100 người dân, trao tặng 200 phần quà (mỗi phần gồm quà trị giá 200.000đồng và một túi gạo) cho các hộ khó khăn; tặng voucher học bổng tiếng Anh cho thiếu nhi…

