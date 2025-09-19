Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính

Trần Thường

(NLĐO) – Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc đưa trợ lý ảo hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Chiều 19-9, UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử (TTĐT) phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường.

Phường ở Đà Nẵng trang bị trợ lý AI hỗ trợ người dân

Theo đó, Trang Thông tin điện tử phường Tam Kỳ có địa chỉ https://tamky.danang.gov.vn/. Đây được xem là "cửa sổ số" kết nối chính quyền với Nhân dân, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, đồng bộ với hệ thống thông tin điện tử của thành phố.

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Giao diện Trang Thông tin điện tử phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Khi truy cập vào địa chỉ trên, ngoài được cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của phường, người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính sẽ được trợ lý AI hỗ trợ.

Trợ lý AI của phường được giới thiệu là công cụ tiên phong, giúp người dân dễ dàng tra cứu, hỏi - đáp, giảm tải cho bộ phận "Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả", nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khẳng định phương châm "lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ".

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng – chúc mừng phường Tam Kỳ là một trong những địa phương đi đầu của TP Đà Nẵng trong chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, khởi nghiệp - sáng tạo.

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính- Ảnh 3.

Người dân truy cập vào Trang TTĐT của phường Tam Kỳ sẽ được trợ lý AI hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính

Ông Hồng đánh giá cao Trang TTĐT của phường Tam Kỳ từ cấu trúc, nội dung, bố cục cũng như các mục cơ bản, đáp ứng việc điều hành, cung cấp thông tin cho người dân, DN, đặc biệt là ứng dụng trợ lý AI rất mới, rất cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Ông Hồng đề nghị phường Tam Kỳ tiếp tục theo dõi, hoàn thiện hơn về giao diện, nội dung của Trang TTĐT, cập nhật các kiến thức, các thủ tục hành chính mới ban hành cho trợ lý AI…

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

"Điều quan trọng nhất là khi sinh ra phải cố gắng vận hành, nuôi dưỡng, có quy chế hoạt động rõ ràng. Có ban biên tập, cán bộ theo dõi, cập nhật trang liên tục để trang sống động, người dân truy cập thấy hữu ích, cần thiết" – ông Hồng lưu ý và đề nghị phường Tam Kỳ chú ý về vấn đề bảo mật an toàn thông tin.

Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính- Ảnh 5.

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Ông Nguyễn Thanh Hồng cũng cam kết đồng hành với phường Tam Kỳ nói riêng và các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số…

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho biết lễ ra mắt của sự kiện hôm nay là sự kiện mang khởi đầu quan trọng, là minh chứng cho khát vọng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tam Kỳ trong hành trình hòa chung cùng sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Ba nội dung được ra mắt hôm nay - Trang thông tin điện tử phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường - chính là những "mắt xích quan trọng" trong tiến trình đổi mới, vừa nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương" – ông Minh cho biết.

Tin liên quan

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về trường hợp nhiều trẻ chưa được đăng ký thường trú.

Bí thư Đà Nẵng: Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I là những cán bộ dám nghĩ, dám làm

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I là tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

(NLĐO) – San lấp mặt bằng làm nhà máy gây thiệt hại ruộng lúa của người dân ở Đà Nẵng mà chưa đền bù, nay chủ đầu tư làm ăn thua lỗ đã "bỏ chạy".

thủ tục hành chính hỗ trợ người dân trợ lý ảo lễ ra mắt cung cấp thông tin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo