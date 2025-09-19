Phường Tam Kỳ ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dân thực hiện thủ tục hành chính

Chiều 19-9, UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử (TTĐT) phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường.

Phường ở Đà Nẵng trang bị trợ lý AI hỗ trợ người dân

Theo đó, Trang Thông tin điện tử phường Tam Kỳ có địa chỉ https://tamky.danang.gov.vn/. Đây được xem là "cửa sổ số" kết nối chính quyền với Nhân dân, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, đồng bộ với hệ thống thông tin điện tử của thành phố.

Giao diện Trang Thông tin điện tử phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Khi truy cập vào địa chỉ trên, ngoài được cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của phường, người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính sẽ được trợ lý AI hỗ trợ.

Trợ lý AI của phường được giới thiệu là công cụ tiên phong, giúp người dân dễ dàng tra cứu, hỏi - đáp, giảm tải cho bộ phận "Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả", nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khẳng định phương châm "lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ".

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng – chúc mừng phường Tam Kỳ là một trong những địa phương đi đầu của TP Đà Nẵng trong chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, khởi nghiệp - sáng tạo.

Người dân truy cập vào Trang TTĐT của phường Tam Kỳ sẽ được trợ lý AI hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính

Ông Hồng đánh giá cao Trang TTĐT của phường Tam Kỳ từ cấu trúc, nội dung, bố cục cũng như các mục cơ bản, đáp ứng việc điều hành, cung cấp thông tin cho người dân, DN, đặc biệt là ứng dụng trợ lý AI rất mới, rất cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Ông Hồng đề nghị phường Tam Kỳ tiếp tục theo dõi, hoàn thiện hơn về giao diện, nội dung của Trang TTĐT, cập nhật các kiến thức, các thủ tục hành chính mới ban hành cho trợ lý AI…

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

"Điều quan trọng nhất là khi sinh ra phải cố gắng vận hành, nuôi dưỡng, có quy chế hoạt động rõ ràng. Có ban biên tập, cán bộ theo dõi, cập nhật trang liên tục để trang sống động, người dân truy cập thấy hữu ích, cần thiết" – ông Hồng lưu ý và đề nghị phường Tam Kỳ chú ý về vấn đề bảo mật an toàn thông tin.

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Ông Nguyễn Thanh Hồng cũng cam kết đồng hành với phường Tam Kỳ nói riêng và các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số…

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho biết lễ ra mắt của sự kiện hôm nay là sự kiện mang khởi đầu quan trọng, là minh chứng cho khát vọng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tam Kỳ trong hành trình hòa chung cùng sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Ba nội dung được ra mắt hôm nay - Trang thông tin điện tử phường, Trợ lý AI về hỗ trợ thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường - chính là những "mắt xích quan trọng" trong tiến trình đổi mới, vừa nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương" – ông Minh cho biết.