Phường Tân Bình khuyến khích phát triển kinh tế khu vực lân cận nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Tân Bình (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảng bộ phường Tân Bình đề ra 22 chỉ tiêu. Trong đó, triển khai nhiều công trình sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang nhiều tuyến đường, hẻm; nâng cấp thiết chế Nhà văn hóa phường gắn với phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Phường Tân Bình sẽ hoạch định hướng chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế sát với thực tế khu vực và tổng thể chung của TP HCM. Có giải pháp định hướng, khuyến khích phát triển kinh tế khu vực lân cận nhà ga T3 - cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các trục đường lớn như C12 nối Trần Quốc Hoàn, tuyến Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám theo hướng thương mại - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, làm gia tăng giá trị kinh tế khu vực của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 33 thành viên đã ra mắt. Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Ông Trần Sinh Hùng làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Bà Nguyễn Thị Phượng làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Tân Bình cần tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phường Tân Bình cần phát huy lợi thế vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất, các trục giao thông thuận lợi cho việc phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường cũng phải thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo tốt các gia đình có công, đối tượng chính sách… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phường Tân Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.