Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Phường Tân Định tạo niềm tin lớn

Ngày 24-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định, TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng).

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Quân đã báo cáo tình hình quý 3. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và công tác vận động nhân dân.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định; Ảnh: PHAN ANH

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, môi trường tiếp tục được tăng cường, không để phát sinh các vi phạm. Đặc biệt, phường đã tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn trong các dịp lễ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Đức Thanh đánh giá trong quý 3, Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phường Tân Định đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, biến những thách thức thành cơ hội và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Những thành tựu này đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thể hiện nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Theo ông Lê Đức Thanh, việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Bộ máy hành chính vận hành trơn tru ngay từ đầu đã giúp củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và các tầng lớp nhân dân.

Mạnh dạn triển khai cách làm hay

Ông Lê Đức Thanh cho biết quý 4 năm 2025 là giai đoạn nước rút, đòi hỏi phải tập trung cao độ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và đất nước. Do đó, ông đề nghị tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị.

"Mạnh dạn triển khai thực hiện các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điểm nhấn trong hoạt động của phường" – ông Lê Đức Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Quang cảnh hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Cùng với đó, phường Tân Định tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đẩy mạnh số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; duy trì và nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Triển khai cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định kêu gọi tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân phường, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong quý 4 và những tháng cuối năm, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Góp ý tại hội nghị, nhiều đại biểu khẳng định Đảng bộ và chính quyền phường đã thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm và chủ động cao. Các chương trình hành động được xây dựng sát thực tế, nhiều vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được lãnh đạo trực tiếp lắng nghe và kịp thời tháo gỡ. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền địa phương.



