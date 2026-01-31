HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Tân Sơn Hòa mang cái Tết nghĩa tình, hạnh phúc đến người dân

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chương trình "Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc" là dịp để lãnh đạo và người dân trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa được sẻ chia và kết nối

Ngày 31-1, phường Tân Sơn Hòa tổ chức chương trình "Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc". Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phường Tân Sơn Hòa mang cái tết nghĩa tình, hạnh phúc đến người dân - Ảnh 1.

Chương trình "Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc" tại phường Tân Sơn Hòa

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa - cho biết chương trình "Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc" là dịp để người dân vui xuân, đón Tết. Chương trình còn tạo cơ hội để lãnh đạo và người dân trên địa bàn phường được sẻ chia và kết nối. Từ đó, cùng khẳng định quyết tâm xây dựng phường Tân Sơn Hòa phát triển, văn minh, an toàn, nghĩa tình và hạnh phúc hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phường Tân Sơn Hòa mang cái tết nghĩa tình, hạnh phúc đến người dân - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà Tết và động viên người dân phường Tân Sơn Hòa

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, vừa qua, phường Tân Sơn Hòa đã phát động thực hiện mô hình "Chung tay xây dựng phường hạnh phúc". Với mô hình này, phường xác định "Hạnh phúc không phải là khẩu hiệu, mà là kết quả của những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày - chăm lo người khó khăn, sẻ chia với từng gia đình, giữ bình yên cho mỗi khu phố".

Phường Tân Sơn Hòa mang cái tết nghĩa tình, hạnh phúc đến người dân - Ảnh 3.

Phường Tân Sơn Hòa tặng quần áo mới và quà Tết cho trẻ em trên địa bàn

Tại chương trình, Công an phường Tân Sơn Hoà ra mắt chương trình "An toàn - Không ma túy". Qua đó triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, khởi động xây dựng 9 không gian triển lãm phòng, chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội; ra mắt Fanpage "Công an Tân Sơn Hòa, TPHCM". 

Cạnh đó, phường Tân Sơn Hòa thí điểm thử nghiệm, triển khai lắp đặt hệ thống camera AI an ninh trật tự. Đồng thời, ra mắt lực lượng nòng cốt xây dựng mô hình tự quản "Tổ nhân dân tuần tra".

Dịp này, phường Tân Sơn Hòa phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn phường với nhiều nội dung. Điển hình như thi đua xây dựng khu phố văn minh - an toàn - gia đình hạnh phúc; thi đua nói không với ma túy và tệ nạn xã hội; thi đua cải cách hành chính; thi đua chăm lo an sinh xã hội...

Phường Tân Sơn Hòa mang cái tết nghĩa tình, hạnh phúc đến người dân - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao quà Tết cho người dân

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Tân Sơn Hòa trong việc xây dựng mô hình "Chung tay xây dựng phường hạnh phúc". Đây chính là tinh thần quyết tâm của phường trong việc đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, nhất là xây dựng phường không ma túy.

Ông Tăng Hữu Phong cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Sơn Hòa. Đồng thời, bày tỏ niềm kỳ vọng phường Tân Sơn Hòa sẽ phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2026. 

