Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

Ngày 21-10, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng, gồm công tác Tổ chức xây dựng Đảng (14-10), công tác Dân vận (15-10), công tác Kiểm tra (16-10), Văn phòng cấp ủy (18-10); gắn với tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc biểu dương các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng luôn giữ vai trò then chốt, quyết định đến sự vững mạnh của Đảng và sự thành công của cách mạng; đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn của công tác dân vận trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa gửi lời chúc mừng, biểu dương 14 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" của phường được tuyên dương trong đợt này. Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, đây là những cá nhân, tập thể không ngừng sáng tạo, tận tâm, đầy trách nhiệm trong công tác Dân vận, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mang lại những đổi thay thiết thực cho đời sống nhân dân trên địa bàn phường.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng"

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc mong muốn cấp ủy, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và từng tổ chức đoàn thể của phường Tân Sơn Hòa sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong dân vận, để phong trào "Dân vận khéo" thật sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn phường.





Tại chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa đã tuyên dương 14 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2025.







