Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - chia sẻ về tầm vóc Đại hội, những mục tiêu chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM. Đồng chí có thể nói về tầm quan trọng của sự kiện này trong bối cảnh hiện tại?

- Đồng chí LÊ THỊ HỒNG NGA: Đại hội có ý nghĩa đặc biệt là sẽ tổng kết chặng đường hình thành và phát triển của một Đảng bộ hợp nhất từ 3 đơn vị lớn gồm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xây dựng phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ đột phá cho một Đảng bộ có quy mô và vai trò chiến lược trong hệ thống chính trị thành phố. Đại hội là diễn đàn để phát huy tối đa trí tuệ tập thể của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cùng nhau xây dựng Đảng bộ xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sáng nay (19-8), diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phiên chính thức của Đại hội được tiến hành vào ngày mai.

* Phương châm "ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN" được Đảng bộ lựa chọn cho Đại hội lần này có ý nghĩa định hướng như thế nào đối với các hoạt động trong nhiệm kỳ mới?

- Phương châm này là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đoàn kết, từ cấp ủy, lãnh đạo đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu.

Dân chủ được đề cao nhằm bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách đều xuất phát từ ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.

Kỷ cương là yếu tố bảo đảm tính nghiêm minh, chặt chẽ trong các hoạt động của Đảng, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện.

Đột phá là khát vọng không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, tạo ra những bước tiến vượt bậc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và phát triển là phải hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TP HCM.

Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM góp phần xây dựng thành phố mạnh về chính trị, vững về kinh tế Ảnh: HOÀNG TRIỀU

* Văn kiện Đại hội đặt ra mục tiêu tổng quát là "Tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên...", đồng chí có thể nói rõ hơn về các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Để đạt được mục tiêu tổng quát này, chúng tôi tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất, Đảng bộ chú trọng đổi mới hình thức học tập kết hợp ứng dụng công nghệ để nội dung truyền đạt gần gũi, sinh động và dễ tiếp thu.

Đồng thời, tập trung nâng cao việc chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông để truyền tải thông tin chính thống, tích cực; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tăng cường tính chiến đấu, tính giáo dục và tính tự phê bình, phê bình. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có đạo đức, tận tụy với công việc.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Song song đó, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt…

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga trong một chương trình an sinh xã hội tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Ảnh: KHÁNH HUY Giải quyết thách thức Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, để giải quyết những thách thức trong quá trình hợp nhất và sắp xếp bộ máy, nhiều giải pháp đã được đặt ra. Cụ thể như đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; ổn định tâm lý cán bộ, đảng viên đồng thời với việc xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ khoa học, khách quan. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một giải pháp quan trọng nữa.



