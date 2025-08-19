HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xây dựng Đảng bộ xứng tầm

NGUYỄN MINH HẢI

Trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được phát huy để xây dựng Đảng bộ xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - chia sẻ về tầm vóc Đại hội, những mục tiêu chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM. Đồng chí có thể nói về tầm quan trọng của sự kiện này trong bối cảnh hiện tại?

- Đồng chí LÊ THỊ HỒNG NGA: Đại hội có ý nghĩa đặc biệt là sẽ tổng kết chặng đường hình thành và phát triển của một Đảng bộ hợp nhất từ 3 đơn vị lớn gồm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xây dựng phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ đột phá cho một Đảng bộ có quy mô và vai trò chiến lược trong hệ thống chính trị thành phố. Đại hội là diễn đàn để phát huy tối đa trí tuệ tập thể của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cùng nhau xây dựng Đảng bộ xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sáng nay (19-8), diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phiên chính thức của Đại hội được tiến hành vào ngày mai.

* Phương châm "ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN" được Đảng bộ lựa chọn cho Đại hội lần này có ý nghĩa định hướng như thế nào đối với các hoạt động trong nhiệm kỳ mới?

- Phương châm này là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đoàn kết, từ cấp ủy, lãnh đạo đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu. 

Dân chủ được đề cao nhằm bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách đều xuất phát từ ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân. 

Kỷ cương là yếu tố bảo đảm tính nghiêm minh, chặt chẽ trong các hoạt động của Đảng, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. 

Đột phá là khát vọng không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, tạo ra những bước tiến vượt bậc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và phát triển là phải hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TP HCM.

Xây dựng Đảng bộ xứng tầm - Ảnh 1.

Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM góp phần xây dựng thành phố mạnh về chính trị, vững về kinh tế Ảnh: HOÀNG TRIỀU

* Văn kiện Đại hội đặt ra mục tiêu tổng quát là "Tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên...", đồng chí có thể nói rõ hơn về các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Để đạt được mục tiêu tổng quát này, chúng tôi tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất, Đảng bộ chú trọng đổi mới hình thức học tập kết hợp ứng dụng công nghệ để nội dung truyền đạt gần gũi, sinh động và dễ tiếp thu. 

Đồng thời, tập trung nâng cao việc chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông để truyền tải thông tin chính thống, tích cực; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tăng cường tính chiến đấu, tính giáo dục và tính tự phê bình, phê bình. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có đạo đức, tận tụy với công việc.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Song song đó, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt…

* Trân trọng cảm ơn đồng chí. 

Xây dựng Đảng bộ xứng tầm - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga trong một chương trình an sinh xã hội tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Ảnh: KHÁNH HUY

Giải quyết thách thức

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, để giải quyết những thách thức trong quá trình hợp nhất và sắp xếp bộ máy, nhiều giải pháp đã được đặt ra. Cụ thể như đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; ổn định tâm lý cán bộ, đảng viên đồng thời với việc xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ khoa học, khách quan.

Khuyến khích sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một giải pháp quan trọng nữa.


Tin liên quan

Phát triển bằng nội lực

Phát triển bằng nội lực

Nhiều phường, xã của TP HCM xác định thế mạnh của địa phương cùng sự đồng lòng của người dân là những yếu tố quan trọng trong phát triển

Mạnh kinh tế, vững an sinh

Đảng bộ nhiều phường, xã tại TP HCM xác định rõ mục tiêu và lên kế hoạch cho sự phát triển tốt nhất của địa phương

Hướng tới tầm cao mới

Với những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội, Đảng bộ nhiều phường, xã tại TP HCM hạ quyết tâm đưa địa phương phát triển lên tầm cao mới

đại hội đại biểu TP HCM xây dựng Đảng đánh giá cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo