Phường Tân Tạo khai mạc tuần lễ vinh danh doanh nhân và người lao động năm 2025

Tối 26-12, UBND phường Tân Tạo, TPHCM đã khai mạc "Tuần lễ vinh danh doanh nhân và người lao động phường Tân Tạo năm 2025".

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo - cho biết hoạt động này nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của doanh nhân, người lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua đó, góp phần khích lệ, động viên cộng đồng doanh nghiệp không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường, doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc tuần lễ vinh danh

Tuần lễ vinh danh doanh nhân và người lao động cũng sẽ góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, nâng cao hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân phường Tân Tạo.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo - trao quyết định thành lập Hội doanh nghiệp phường

Tuần lễ vinh danh doanh nhân và người lao động phường Tân Tạo được tổ chức theo hình thức gian hàng tại khu dân cư ấp 4. Chương trình diễn ra từ ngày 25-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026, với các hoạt động như: Chuỗi chương trình hoạt động của doanh nhân và người lao động; kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn phường; kết nối ngân hàng với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động…

Hộ dân, người lao động khó khăn được chăm lo tại chương trình

Tại lễ khai mạc, UBND phường Tân Tạo phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart chăm lo cho 50 hộ dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; khai mạc chuỗi hoạt động chào năm mới 2026 và chào Xuân Bính Ngọ, bắt đầu với hoạt động liên hoan văn nghệ với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới thắng lợi – hướng về ngày hội toàn dân".