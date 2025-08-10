Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng"

Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận, TP HCM đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" lần 1- năm 2025, thu hút hàng trăm thiếu nhi, người dân đến tham gia.

Bà Hàng Thị Thu Nga – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận tặng quà cho thiếu nhi

Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" đã diễn ra với chuỗi hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: trao tặng quà cho 333 hộ gia đình là các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo; trao tặng dụng cụ học tập cho 55 em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thăm khám các bệnh lý về: mắt, răng, tư vấn về rối loạn tiền đình có nguy cơ trầm cảm và tâm thần nhẹ dành cho 300 người dân, hội viên cựu chiến binh và người cao tuổi.

Người dân được tư vấn, khám sức khỏe tại chương trình "Chung tay vì cộng đồng"

Ban tổ chức cũng triển khai 2 gian hàng gồm gian hàng "0 đồng" để chia sẻ các đồ dùng, vật dụng cho người dân có nhu cầu cần dùng; gian hàng "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với nhiều sự ưu đãi về giá, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu; khu vực "Cắt tóc miễn phí"; khu vực "Bếp ăn yêu thương" phát 300 suất ăn nghĩa tình.

Ngoài ra còn có khu vực hướng dẫn miễn phí "Thanh toán trực tuyến" của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn cho người dân. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng dành hơn 300 quà tặng, các tặng phẩm cho người dân, thiếu nhi đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình.

Người dân nhận suất ăn miễn phí tại khu vực "Bếp ăn yêu thương"

Chia sẻ về chương trình, ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thuận cho biết qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở sáp nhập từ phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Đông và phường Tân Thuận Tây, đến nay hệ thống chính trị phường Tân Thuận cơ bản đã ổn định hoạt động.

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo Thành phố đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận đã tổ chức Chương trình "Chung tay vì cộng đồng".

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo mang tính tiếp nối của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Tân Thuận đối với các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo trên địa bàn.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn và quà tặng cho đơn vị đồng hành

"Với sự chung tay, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị phối hợp, đồng hành đã tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí, vật phẩm, ngày công để cùng chăm lo 650 trường hợp người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình với tổng kinh phí ước gần 500 triệu đồng. Ủy ban MTTQ phường xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị phối hợp; đồng thời cam kết và duy trì sự kết nối, lan tỏa hơn nữa Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" không chỉ là lần 1 mà sẽ là nhiều lần hơn nữa để chăm lo cho người yếu thế và khó khăn trên địa bàn phường Tân Thuận trong thời gian tới"- ông Võ Khắc Bình cho biết.