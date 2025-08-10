Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng"

Thanh Nga

(NLĐO)- Hàng trăm thiếu nhi, người dân thuộc diện khó khăn đã được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo tại Chương trình "Chung tay vì cộng đồng"

Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận, TP HCM đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" lần 1- năm 2025, thu hút hàng trăm thiếu nhi, người dân đến tham gia.

Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng" - Ảnh 1.

Bà Hàng Thị Thu Nga – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận tặng quà cho thiếu nhi

Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" đã diễn ra với chuỗi hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: trao tặng quà cho 333 hộ gia đình là các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo; trao tặng dụng cụ học tập cho 55 em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thăm khám các bệnh lý về: mắt, răng, tư vấn về rối loạn tiền đình có nguy cơ trầm cảm và tâm thần nhẹ dành cho 300 người dân, hội viên cựu chiến binh và người cao tuổi.

Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng" - Ảnh 2.

Người dân được tư vấn, khám sức khỏe tại chương trình "Chung tay vì cộng đồng"

Ban tổ chức cũng triển khai 2 gian hàng gồm gian hàng "0 đồng" để chia sẻ các đồ dùng, vật dụng cho người dân có nhu cầu cần dùng; gian hàng "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với nhiều sự ưu đãi về giá, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu; khu vực "Cắt tóc miễn phí"; khu vực "Bếp ăn yêu thương" phát 300 suất ăn nghĩa tình.

Ngoài ra còn có khu vực hướng dẫn miễn phí "Thanh toán trực tuyến" của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn cho người dân. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng dành hơn 300 quà tặng, các tặng phẩm cho người dân, thiếu nhi đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình.

Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng" - Ảnh 3.

Người dân nhận suất ăn miễn phí tại khu vực "Bếp ăn yêu thương"

Chia sẻ về chương trình, ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thuận cho biết qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở sáp nhập từ phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Đông và phường Tân Thuận Tây, đến nay hệ thống chính trị phường Tân Thuận cơ bản đã ổn định hoạt động.

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo Thành phố đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận đã tổ chức Chương trình "Chung tay vì cộng đồng".

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo mang tính tiếp nối của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường Tân Thuận đối với các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo trên địa bàn.

Phường Tân Thuận "Chung tay vì cộng đồng" - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn và quà tặng cho đơn vị đồng hành

"Với sự chung tay, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị phối hợp, đồng hành đã tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí, vật phẩm, ngày công để cùng chăm lo 650 trường hợp người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình với tổng kinh phí ước gần 500 triệu đồng. Ủy ban MTTQ phường xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các đơn vị phối hợp; đồng thời cam kết và duy trì sự kết nối, lan tỏa hơn nữa Chương trình "Chung tay vì cộng đồng" không chỉ là lần 1 mà sẽ là nhiều lần hơn nữa để chăm lo cho người yếu thế và khó khăn trên địa bàn phường Tân Thuận trong thời gian tới"- ông Võ Khắc Bình cho biết.

Tin liên quan

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo

(NLĐO) - Chương trình là nơi chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân gắn kết, chung tay xây dựng phường Tân Tạo phát triển, văn minh và nghĩa tình

1,2 tỉ đồng chăm lo trẻ khuyết tật, mồ côi TP HCM

(NLĐO) - Nhiều phần học bổng, quà và xe đạp đã được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM trao đến học sinh khuyết tật và mồ côi

Hỗ trợ người dân làm chủ kỹ năng số

Các Tổ tình nguyện cập nhật tri thức số tại phường Bình Tiên (TP HCM) đã đi vào hoạt động từ ngày 2-8

phường Tân Thuận chung tay vì cộng đồng gian hàng 0 đồng bếp ăn yêu thương khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo