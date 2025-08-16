Ngày 16-8, Đảng bộ phường Tây Nam, TP HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Bùi Thanh Nhân.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ dự Đại hội

Phường Tây Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Tây (TP Bến Cát), một phần xã Thanh Tuyền (trừ ấp Đường Long) và 2 ấp Kiến An, Hố Cạn thuộc xã An Lập (huyện Dầu Tiếng), tỉnh Bình Dương (cũ). Tổng diện tích tự nhiên 119,796 km², dân số 61.822 người. Đảng bộ phường hiện có 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 909 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, Chủ tịch LĐLĐ TP Bùi Thanh Nhân ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tây Nam đã đạt được. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, ông Nhân đề nghị phường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Bùi Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong đó, có dự án đường Vành đai 4; Cảng tổng hợp An Tây; Các khu đô thị mới (Bắc An Tây, Đông An Tây, Tây An Tây); Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4; Cảng cạn An Điền, Cảng Bến Súc, Cảng Phú Cường Thịnh; Bến hành khách.

Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là dịch vụ logistics, vận tải đường thủy và thương mại ven sông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất - kinh doanh.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực ven sông Sài Gòn. Phát triển du lịch sinh thái nhằm phát triển kinh tế xanh - sạch - bền vững. Quan tâm xây dựng cơ chế, kết nối nhà đầu tư với địa phương. Tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp...

Ông Trần Ngọc Cường giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Tây Nam

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Tây Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trần Ngọc Cường giữ chức Bí thư Đảng uỷ; ông Tô Văn Sang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; bà Nguyễn Ngọc Phương Liên giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.