Ngày 15-8, Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng 250 đại biểu.

Xã Bắc Tân Uyên được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc và xã Tân Định (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), với diện tích trên 143,6 km2, quy mô dân số trên 27.964 người. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã có 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 894 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 7 phải qua, hàng trên cùng) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ mới



Xã Bắc Tân Uyên được thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên (cũ) để lại, có trụ sở làm việc hoành tráng nhất khu vực Bình Dương (cũ), kể cả về quy mô, diện tích sàn sử dụng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2024, có tổng vốn đầu tư trên 344 tỉ đồng.

Đây là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, với 17 mô hình và 3 trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Về công nghiệp, xã Bắc Tân Uyên đang mở rộng quy mô, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, trong đó KCN Đất Cuốc với diện tích 340 ha đang mở rộng quy mô lên thành 523 ha.

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương được triển khai quyết liệt và hiệu quả, trở thành động lực quan trọng, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, trong nhiệm kỳ đã đầu tư 151 công trình, với tổng vốn trên 600 tỉ đồng.

Xã Bắc Tân Uyên nổi tiếng là vùng trồng cam, bưởi nhiều nhất TP HCM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Bắc Tân Uyên phải làm sao để mọi người dân và doanh nghiệp sớm được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất từ các công trình hạ tầng, các thiết chế kinh tế – xã hội được đầu tư trên địa bàn. Đó chính là thước đo quan trọng cho thành công của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ này.

Xã Bắc Tân Uyên cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; định hướng phát triển theo theo hướng công nghiệp - đô thị - nông nghiệp sinh thái; là cửa ngõ phía Đông của TP HCM, kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của xã Bắc Tân Uyên. Địa phương cần chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao đóng vai trò chủ lực; tăng cường bảo vệ cảnh quan sinh thái kết hợp phát triển du lịch; là vùng sản xuất công nghiệp mới trong điều kiện phát triển các tuyến đường vành đai liên vùng...