HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM: Xã Bắc Tân Uyên cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế

Thanh Thảo

(NLĐO) - Xây dựng xã Bắc Tân Uyên phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị - nông nghiệp sinh thái, là cửa ngõ phía Đông của TP HCM

Ngày 15-8, Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng 250 đại biểu.

Xã Bắc Tân Uyên được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc và xã Tân Định (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), với diện tích trên 143,6 km2, quy mô dân số trên 27.964 người. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã có 34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 894 đảng viên.

Bắc Tân Uyên - cửa ngõ phía Đông TP HCM kết nối Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 7 phải qua, hàng trên cùng) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ mới

Xã Bắc Tân Uyên được thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên (cũ) để lại, có trụ sở làm việc hoành tráng nhất khu vực Bình Dương (cũ), kể cả về quy mô, diện tích sàn sử dụng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2024, có tổng vốn đầu tư trên 344 tỉ đồng.

Đây là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, với 17 mô hình và 3 trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 

Về công nghiệp, xã Bắc Tân Uyên đang mở rộng quy mô, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, trong đó KCN Đất Cuốc với diện tích 340 ha đang mở rộng quy mô lên thành 523 ha. 

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương được triển khai quyết liệt và hiệu quả, trở thành động lực quan trọng, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, trong nhiệm kỳ đã đầu tư 151 công trình, với tổng vốn trên 600 tỉ đồng.

Bắc Tân Uyên - cửa ngõ phía Đông TP HCM kết nối Đồng Nai - Ảnh 2.

Xã Bắc Tân Uyên nổi tiếng là vùng trồng cam, bưởi nhiều nhất TP HCM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Bắc Tân Uyên phải làm sao để mọi người dân và doanh nghiệp sớm được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất từ các công trình hạ tầng, các thiết chế kinh tế – xã hội được đầu tư trên địa bàn. Đó chính là thước đo quan trọng cho thành công của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ này.

Xã Bắc Tân Uyên cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; định hướng phát triển theo theo hướng công nghiệp - đô thị - nông nghiệp sinh thái; là cửa ngõ phía Đông của TP HCM, kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của xã Bắc Tân Uyên. Địa phương cần chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao đóng vai trò chủ lực; tăng cường bảo vệ cảnh quan sinh thái kết hợp phát triển du lịch; là vùng sản xuất công nghiệp mới trong điều kiện phát triển các tuyến đường vành đai liên vùng...

Tin liên quan

Ông Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, TP HCM

Ông Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, TP HCM

(NLĐO) - Phường Bến Cát, TP HCM được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tân Hưng, xã Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 thuộc phường Mỹ Phước

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An

(NLĐO) - Đảng bộ phường Phú An lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 (cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

đại hội bắc tân uyên TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo