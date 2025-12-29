Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Bổ sung 3 hạng mục mới

Ngoài 16 hạng mục đã được công bố, Giải Mai Vàng lần thứ 31-năm 2025 sẽ có thêm 3 hạng mục mới.

Xây dựng thương hiệu concert

Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn âm nhạc năm 2025 đã để lại dấu son khó phai trong lòng người hâm mộ.

Năm 2025 đã chứng kiến sự đột phá trong nghệ thuật biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Những giá trị tưởng chừng thuộc về ký ức lịch sử đã được thể hiện với diện mạo hoàn toàn mới: trẻ trung hơn, hiện đại hơn, được cộng hưởng bởi sức mạnh công nghệ lẫn cảm xúc cộng đồng.

Trong dòng chảy ấy, các concert quốc gia, những chương trình nghệ thuật kỷ niệm dịp A50, A80 không còn đơn thuần là hoạt động lễ nghi, mà thực sự trở thành những sự kiện văn hóa - nghệ thuật đúng nghĩa. Ở những chương trình đó, âm nhạc truyền thống cách mạng đã gặp gỡ ngôn ngữ biểu diễn đương đại, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa thiêng liêng vừa đầy rung động.

Concert “Trái tim Việt Nam” ngày 6-9 tại Hà Nội là một trong những chương trình âm nhạc ấn tượng. (Ảnh: THĂNG LONG)

Không còn là những tiết mục nối tiếp nhau theo lối minh họa, các concert được xây dựng như những trường đoạn sân khấu, có kịch bản, có cao trào, có khoảng lặng, có tương tác với hình ảnh tư liệu, phim tài liệu, mapping 3D và cả trí tuệ nhân tạo. Người xem không chỉ nghe nhạc mà còn bước vào một dòng chảy lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thế kỷ XXI, nơi ký ức được kích hoạt bằng âm thanh, ánh sáng và cảm xúc tập thể.

Các chương trình nghệ thuật dịp A50, A80 năm nay không còn đơn thuần đóng khung trong những khán phòng nghiêm trang. Nhiều đêm diễn được tổ chức ngoài trời với quy mô hàng chục ngàn khán giả. Ở đó, người trẻ thuộc thế hệ gen Z đứng cạnh các cựu chiến binh, cùng hòa giọng những giai điệu đã đi qua chiến tranh, hòa bình và thời kỳ đổi mới. Sự giao thoa ấy tạo nên hình ảnh rất đẹp của năm 2025: âm nhạc cách mạng không bị "bảo tàng hóa", mà trở thành chiếc cầu nối giữa các thế hệ, được tiếp sức bởi những bản phối mới và các giọng ca trẻ tài năng.

Theo Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31, năm nay, giải vẫn duy trì các giải thưởng như: "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng"; "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025" và "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025" (văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh).

Dòng chảy âm nhạc năm 2025 cũng cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong tư duy thực hiện sản phẩm. Thay vì chỉ coi các sự kiện kỷ niệm là nhiệm vụ chính trị - xã hội, nhiều ê-kíp đã tiếp cận theo hướng "công nghiệp văn hóa". Họ xây dựng thương hiệu concert, bán vé, livestream đa nền tảng, kết nối truyền thông, tạo các sản phẩm hậu kỳ như album live, phim tài liệu, podcast hậu trường. Nhờ đó, những giá trị truyền thống không chỉ lan tỏa trong một đêm diễn mà còn tiếp tục sống trong không gian số, tiếp cận đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Ở bình diện rộng hơn, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt trong cách công chúng nhìn nhận âm nhạc truyền thống cách mạng. Đó không còn là "mảng bắt buộc" trong những dịp lễ lớn, mà đã trở thành một phần của đời sống giải trí - thưởng thức nghệ thuật. Nhiều khán giả trẻ chia sẻ rằng họ đến concert dịp A50, A80 không phải vì nghĩa vụ mà do tò mò, đồng thời mong muốn trải nghiệm sản phẩm nghệ thuật "khác" rồi bị chinh phục bởi chiều sâu lịch sử cùng năng lượng sân khấu biểu diễn hiện đại.

Điều làm nên một năm đáng nhớ của nghệ thuật biểu diễn âm nhạc Việt Nam không chỉ là những dịp kỷ niệm hay quy mô hoành tráng của chương trình, mà còn là tinh thần dám làm mới những giá trị cốt lõi của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại. Âm nhạc truyền thống cách mạng qua những concert quốc gia đã tìm được hướng đi phù hợp để tiếp tục phổ biến rộng rãi. Âm nhạc ấy không hề cũ kỹ, xa cách mà sống động, lan tỏa và đầy cảm hứng. Trong dòng chảy đó, nghệ thuật biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã bước thêm một bước dài trên hành trình trở thành một lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Khán giả cũng đã chứng kiến nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ ngày càng trưởng thành hơn, mà còn ngày càng tâm huyết, trách nhiệm hơn đối với sắc màu văn hóa, giá trị văn hóa Việt. Không dừng lại ở trách nhiệm giữ gìn, nhiều nghệ sĩ trẻ đã sẵn sàng hành trang cho hành trình quảng bá những giá trị văn hóa cốt lõi Việt Nam với thế giới. Kết quả thế nào là điều khó thể nói trước khi mỗi hành trình đều cần một khoảng thời gian nhất định với sự hành động đồng loạt và tổng thể của nhiều người. Nhưng với tâm huyết về trách nhiệm và sứ mệnh của nghệ sĩ trẻ khi tham gia hành trình quảng bá văn hóa Việt, sự ghi nhận của khán giả trong nước là bước đi cần thiết. Đó không chỉ là sự tôn vinh mà còn là động viên, khuyến khích để nhân rộng hơn trách nhiệm này trong giới văn nghệ sĩ.

Ai sẽ được vinh danh?

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức cũng ghi nhận một năm đầy ấn tượng của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Và, ngoài 16 hạng mục đã công bố, 3 hạng mục Giải Mai Vàng được bổ sung thể hiện rõ sự ghi nhận này.

Các ứng viên khi đã vào đến vòng bình chọn Giải Mai Vàng đều là những tài năng thực sự, xứng đáng được tôn vinh. Đến nay, "cuộc đua" vẫn đang tiếp diễn nên khó thể đưa ra những cái tên chuẩn xác. Ai sẽ được vinh danh với Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 vẫn là một ẩn số.

Theo Ban Tổ chức, người chiến thắng 3 hạng mục mới sẽ được công bố tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31, gồm: "Ca sĩ của năm", "MV của năm" và "Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt". Thêm các tượng Mai Vàng sẽ được trao tặng những gương mặt xuất sắc nhất của 3 hạng mục này.

Như vậy, Mai Vàng năm 2025 sẽ tăng số lượng giải được trao. Điều này cũng ghi dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường phát triển mới của Giải Mai Vàng.

Cũng như 16 hạng mục đã được công bố, 3 hạng mục mới là một cuộc đua mà ở đó, nghệ sĩ được vinh danh là những người xứng đáng nhất. Giải này được quyết định bởi Hội đồng Nghệ thuật, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng, dựa trên những đóng góp, thành tựu vượt trội, nổi bật của các cá nhân, tập thể thời gian qua.

Vì vậy, bất cứ ai trong số các ứng viên đang trong cuộc đua Giải Mai Vàng lần thứ 31 hiện nay đều nắm giữ cơ hội có thêm chiến thắng với hạng mục mới. Mỗi ứng viên đều có cơ hội ngang nhau. Điều này sẽ tạo nên sự bất ngờ và thú vị cho lễ trao Giải Mai Vàng năm 2025.

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến hết ngày 20-1-2026. Chủ nhân 16 Giải Mai Vàng và 3 hạng mục mới sẽ là ai? Câu trả lời sẽ có tại Lễ trao Giải Mai Vàng năm 2025. Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.



