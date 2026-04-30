Phương Thanh hát Quan họ tặng khán giả trong đêm sinh nhật đầy xúc động

Ngọc Sơn tổ chức sinh nhật cho Phương Thanh ngay trên sân khấu Bắc Ninh

Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống 10-3 tại Trịnh Xá (Từ Sơn, Bắc Ninh), đêm nhạc "Đức Thi và những tấm lòng vàng" mới đây là kỷ niệm đáng nhớ của ca sĩ Phương Thanh.

Xuất hiện cuối chương trình, nữ ca sĩ Phương Thanh cũng mang đến loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp như "Đêm lao xao", "Trống vắng", "Xuân Hạ Thu Đông" … Bên cạnh việc tái hiện những dấu ấn quen thuộc, nữ ca sĩ còn tạo điểm nhấn khi làm mới cảm xúc với các bản cover như "Tái sinh" và "Ôm em được không", nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ hơn 10.000 khán giả.

Một khoảnh khắc giàu cảm xúc khác trong đêm nhạc là khi ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu cho Phương Thanh. Nam danh ca đích thân mang bánh kem lên, cùng hàng nghìn khán giả đồng thanh hát "Happy Birthday", tạo nên một không gian ấm áp, gần gũi hiếm thấy giữa một sân khấu đông người.

Doanh nhân Đức Thi, trưởng ban tổ chức chương trình, cũng gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn khi chị đã góp mặt trong đêm nhạc đầy ý nghĩa tại Trịnh Xá.

Chia sẻ trên sân khấu, Phương Thanh cho biết chị đã yêu thích làn điệu quan họ Bắc Ninh từ khi còn nhỏ, từng xem bộ phim "Đến hẹn lại lên" và luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này. Việc được đón sinh nhật ngay tại Bắc Ninh khiến nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động. Để đáp lại tình cảm của khán giả, chị đã thể hiện làn điệu quan họ "Ngồi tựa song đào", như một lời tri ân gửi tới mảnh đất và con người nơi đây.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô, sự kiện còn được xem như biểu tượng của sự kết nối và sẻ chia, nơi âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết người dân trong và ngoài khu vực. Qua nhiều năm tổ chức, sân khấu tại sân đình Trịnh Xá không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và lưu giữ những giá trị văn hóa quen thuộc.

Ngoài hai tên tuổi kỳ cựu là danh ca Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Phương Thanh, chương trình còn quy tụ loạt nghệ sĩ quen thuộc như Lã Phong Lâm, "Á quân Solo cùng bolero" Khánh An, Nguyễn Thạc Bảo Ngọc, Mỹ Hạnh, Lâm Bảo Phi, Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca" Nguyễn Quốc Linh, Minh Thế, Thái Sơn, Cường Cá, Tạ Đình Nguyên, Hải Yến, Hà Myo, Hùng Min, Xuân Đạt, Hà Trang, Khương Hùng, MC Công Thành… cùng nhiều nghệ sĩ và vũ đoàn.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và lớp ca sĩ trẻ tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, hướng tới nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Được biết, đêm nhạc do doanh nhân Đức Thi đứng ra tổ chức và đã được duy trì liên tục trong hơn 16 năm qua, trở thành một trong những hoạt động văn hóa đáng chú ý của địa phương mỗi dịp lễ hội. Không chạy theo mô hình giải trí thuần túy, đêm nhạc tại Trịnh Xá vẫn giữ màu sắc riêng khi đặt trọng tâm vào yếu tố cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, chương trình đã dần trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi nghệ sĩ và khán giả gặp nhau trong một không gian vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc. Từ những tiết mục mang màu sắc dân gian đến các phần trình diễn hiện đại, chương trình luôn duy trì nhịp điệu đa dạng, đủ để giữ chân khán giả trong nhiều giờ liền.

Mỗi năm chương trình đều lập kỷ lục về số lượng khán giả khắp đổ về.