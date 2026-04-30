Bùng nổ hoạt động giải trí dịp lễ

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chính luận sẽ diễn ra tối 30-4 tại 3 khu vực: đường Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm Thành phố mới và Quảng trường Công viên Bà Rịa. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, cùng sự tham gia của các tầng lớp xã hội - từ cựu chiến binh, công nhân đến thanh niên, trí thức.

Sân khấu tung loạt vở mới

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ giới thiệu các vở: "Ghen" (19 giờ ngày 30-4), "Bồ Công Anh" (19 giờ ngày 1-5), "Xóm phông bạt" (19 giờ ngày 2-5), "Tía ơi con lấy chồng" (19 giờ ngày 3-5).

Đáng chú ý, dòng kịch thiếu nhi được đầu tư riêng, góp phần kéo khán giả gia đình đến rạp với 2 vở: "Náo động rừng cổ tích" (15 giờ ngày 2-5) và "Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần" (15 giờ ngày 3-5). Sân khấu Hồng Hạc diễn vở: "Nếu anh còn được sống" (19 giờ ngày 3-5). Sân khấu Kịch Thiên Đăng với loạt vở ăn khách: "13 đức thầy, đức thầy 13" (18 giờ ngày 30-4), "Xóm vịt trời" (18 giờ ngày 1-5), "Ngũ quý tương phùng" (18 giờ ngày 2-5), "Chuyến đò định mệnh" (18 giờ ngày 3-5).

Sân khấu Kịch Hồng Vân: "Tương đối rối tương phùng" (19 giờ 30 phút ngày 30-4 và 2-5), "Già gân" (19 giờ 30 phút ngày 1-5 và 3-5). Nhà hát Trần Hữu Trang công diễn "Khách sạn Hào Hoa" (20 giờ ngày 30-4). Rạp Công Nhân: Vở "Thanh gươm và bà mẹ" (19 giờ 30 phút ngày 30-4).

Trung tâm Nghệ thuật TP HCM tổ chức chương trình tham quan kiến trúc Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (số 3 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP HCM) và thưởng thức những màn trình diễn xiếc hấp dẫn, nghệ thuật múa rối độc đáo cùng các tiết mục ca nhạc ấn tượng tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi.

Một cảnh trong phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Âm nhạc, ánh sáng thắp sáng không gian lễ hội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp biểu diễn ca nhạc và bắn pháo hoa vào tối 30-4, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Các chương trình âm nhạc mang màu sắc truyền thống - đương đại cũng được đầu tư công phu. Tiêu biểu như chương trình "Chào Show" tại TPHCM, sử dụng dàn nhạc cụ dân tộc để tái hiện âm nhạc Việt Nam theo phong cách hiện đại, đem lại trải nghiệm khác biệt cho công chúng so với concert pop thông thường. Đây là xu hướng bảo tồn văn hóa được trình diễn theo hình thức sân khấu hóa nhằm thu hút khán giả trẻ.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) có các buổi biểu diễn nhạc nước kết hợp laser hiện đại trên mặt hồ, cùng chương trình "Bay cao Việt Nam" với công nghệ trình chiếu 3D. Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn) tổ chức các chương trình âm nhạc kết hợp lễ hội với chủ đề "Sắc màu văn hóa", nơi có sân khấu biểu diễn ca múa nhạc xen kẽ các hoạt động dân gian và ẩm thực.

Đường sách TP HCM đang trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. (Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TPHCM)

Phim Việt dồn dập ra rạp

Phim Việt có 4 tác phẩm ra rạp từ ngày 24-4 gồm: "Đại tiệc trăng máu 8" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Trùm Sò" - đạo diễn Đức Thịnh, "Heo năm móng" - đạo diễn Lưu Thành Luân và "Anh Hùng" - đạo diễn Võ Thạch Thảo. Trong đó, "Đại tiệc trăng máu 8" là tác phẩm Việt hóa phim Nhật "One Cut of the Dead" (Quay trối chết), với cấu trúc kịch bản nhiều lớp theo mô-típ "phim trong phim". Phim quy tụ dàn diễn viên: Vân Sơn, Charlie Nguyễn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh, Kim Kang-woo... Truyện phim xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn đóng) - đạo diễn bị gán mác làm "phim rác". Trái lại, con gái anh (Lâm Thanh Mỹ đóng) lại đam mê điện ảnh và luôn phản đối các sản phẩm nghệ thuật làm qua loa. Vì con, Tâm OK quyết tâm thực hiện một bộ phim tử tế.

Phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh quy tụ dàn diễn viên: Đức Thịnh, Thanh Thúy, Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam… Phim kinh dị "Heo năm móng" do Lưu Thành Luân đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Nhật Ý, Thanh Thủy… Phim "Anh Hùng" có sự tham gia của những tên tuổi: Thái Hòa, NSƯT Lê Thiện, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh... Nội dung phim kể về Anh Hùng - tài xế xe taxi kiêm người cha đơn thân nuôi hai con gái - rơi vào cảnh ngặt nghèo khi con gái út cần số tiền lớn để ghép gan. Trong lúc bế tắc, Hùng cùng với đồng nghiệp Tuấn (Võ Tấn Phát đóng), chàng trai hàng xóm Vinh (Đoàn Thế Vinh đóng) dàn cảnh cứu người trong đám cháy, nhằm trở thành "anh hùng đời thường" để kêu gọi từ thiện trên mạng.

Bên cạnh phim trong nước, nhiều phim nước ngoài cũng ra rạp như: "Cá con cau có" của đạo diễn Ricard Cussó, "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp" của đạo diễn Vasiliy Rovenskiy, "Mumbo - Giải cứu bé bự" của đạo diễn Karsten Kiilerich; "Michael" do Antoine Fuqua đạo diễn, John Logan biên kịch.

Một cảnh trong vở hài kịch “Già gân” của Sân khấu Kịch Hồng Vân. (Ảnh: THANH HIỆP)

Sách tranh "100 điều tự hào Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn) tổ chức không gian trưng bày sách chuyên đề từ ngày 28-4 đến 3-5.

Hoạt động giới thiệu đến bạn đọc nhiều đầu sách giá trị xoay quanh Đại thắng mùa xuân 1975, hành trình thống nhất đất nước, những nhân vật lịch sử tiêu biểu, các anh hùng dân tộc và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khu trưng bày còn dành không gian cho dòng sách lịch sử thiếu nhi với hình thức thể hiện sinh động, gần gũi nhằm giúp các em tiếp cận lịch sử theo cách nhẹ nhàng, dễ hiểu.

Dịp nghỉ lễ năm nay, không gian sách được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa, nơi người dân và du khách có thể cùng đọc, cùng nhớ về những dấu mốc lịch sử thiêng liêng của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Đinh Tị Books phối hợp Nhà Xuất bản Tri thức ra mắt sách tranh "100 điều tự hào Việt Nam", hướng đến độc giả nhỏ tuổi (6 - 15). Ấn phẩm được chia thành 100 mục độc lập thuộc 11 chủ đề như lịch sử hào hùng, nét đẹp văn hóa, văn học - nghệ thuật, y học, giáo dục, kiến trúc, khoa học, ẩm thực và tình đồng bào. Nội dung được trình bày ngắn gọn, khoa học, chia thành các mục nhỏ rõ ràng, giúp trẻ dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo các nhà chuyên môn, hiện nay, các khu vui chơi không còn dừng ở tổ chức biểu diễn nghệ thuật đơn lẻ mà đầu tư thành chương trình chủ lực. Nhạc nước, ánh sáng, diễu hành nhân vật và mini concert dần trở thành điểm nhấn cạnh tranh giữa các khu du lịch. Điều này phản ánh xu hướng kết hợp công nghiệp giải trí và du lịch trải nghiệm.

Triển lãm và giải thưởng Mỹ thuật - Điêu khắc TPHCM 5 năm (2021-2026) diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM từ ngày 27-4 đến 6-5. Triển lãm quy tụ hàng chục tác phẩm của các nhà điêu khắc đang sinh sống, làm việc tại TPHCM, với chất liệu đa dạng như đồng, đá, gỗ, composite và kim loại. Các sáng tác xoay quanh nhiều chủ đề - từ ký ức chiến tranh, lòng biết ơn thế hệ đi trước đến hình ảnh thành phố trẻ trung, năng động trong giai đoạn hội nhập.



