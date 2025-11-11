HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phương tiện nào bị đề nghị cấm lưu thông trên đường Hùng Vương nối dài ở Quảng Trị?

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hùng Vương nối dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Sáng 11-11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh này về việc tổ chức giao thông trên tuyến đường Hùng Vương nối dài và tuyến ĐT-579.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình đường Hùng Vương nối dài hiện đang thi công, chưa hoàn thành. Tuy nhiên, thời gian qua, để tránh trạm thu phí BOT của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đặt tại Km 763+800 Quốc lộ 1, có rất nhiều phương tiện giao thông đi lại.

Trong đó, qua ghi nhận có xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe container và xe tải trọng lớn lưu thông hướng đường Hùng Vương nối dài ra tuyến ĐT-579 và ngược lại.

Quảng Trị cấm lưu thông xe tải lớn trên đường Hùng Vương nối dài - Ảnh 1.

Xe container lưu thông trên tuyến đường Hùng Vương nối dài

Quảng Trị cấm lưu thông xe tải lớn trên đường Hùng Vương nối dài - Ảnh 2.

Trong khi đó, tuyến đường Hùng Vương nối dài đến nay vẫn chưa thi công hoàn thành, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Quảng Trị cấm lưu thông xe tải lớn trên đường Hùng Vương nối dài - Ảnh 3.

Tuyến đường ĐT-579 nhỏ hẹp, trong khi phương tiện di chuyển nhiều gây nguy cơ mất an toàn giao thông

Việc các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông với mật độ cao trên đoạn tuyến gây ảnh hưởng lớn đến kết cấu mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt khác, tuyến đường tỉnh ĐT-579 với đặc điểm mặt đường hẹp, tầm nhìn bị hạn chế tại khu vực đường cong, có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn nên rất nguy hiểm.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Sở Xây dựng Quảng Trị đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Hùng Vương nối dài và tuyến ĐT-579.

Cụ thể, trên tuyến đường Hùng Vương nối dài: Cắm biển cấm xe ô tô tải trên 10 tấn và xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông từ đoạn Km 3+788 đến nút giao với đường tỉnh ĐT-579 tại Km 2+050.

Trên tuyến đường ĐT-579: Cắm biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40 km/h, trên đoạn từ Km 1+300 đến Km 1+900.

Được biết, công trình đường Hùng Vương nối dài kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây có chiều dài 2,15 km, đi qua phường Nam Đông Hà và xã Ái Tử. Dự án có thời hạn hoàn thành vào ngày 30-9, tuy nhiên đến nay vẫn còn dang dở.

tai nạn giao thông an toàn giao thông tỉnh Quảng trị Quốc lộ 1 phương tiện trạm BOT trạm thu phí BOT Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Hùng Vương đường Hùng Vương nối dài tổ chức giao thông cÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH
