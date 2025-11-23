HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hình ảnh cận cảnh “điểm nhấn” ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- 6 trạm dịch vụ công cộng với gần 800 nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, mỗi ngày sẽ phục vụ hàng ngàn du khách tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu

- Ảnh 1.

Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM) vừa đưa vào vận hành đồng bộ 6 trạm dịch vụ công cộng phục vụ người dân và du khách. Các trạm được bố trí dọc công viên ven biển, đây là những điểm tập trung đông người nhất của khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

VIDEO: Toàn cảnh Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân

- Ảnh 2.

6 trạm dịch vụ công cộng là điểm nhấn của Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân. Công trình không chỉ cải thiện chất lượng phục vụ du khách mà còn góp phần giảm tình trạng xả thải bừa bãi trên bãi biển.

- Ảnh 3.

Với các tên gọi Làng chài, Con Sò, Ốc Biển, Trạm Mây, Trạm Cây, Trạm Khí đốt. Mỗi trạm dịch vụ được thiết kế riêng để gắn với tên gọi, cũng như những biểu tượng đặc trưng cho khu vực biển Vũng Tàu. Đây là Trạm dịch vụ mang tên "trạm khí đốt" nằm cuối đường Thùy Vân.

- Ảnh 4.

Đây là "trạm cây" với mái hình lục giác, lấy cảm hứng từ tán cây nhiệt đới.

- Ảnh 5.

Mỗi trạm có thiết kế hiện đại, màu sắc hài hòa với cảnh quan biển. Kết cấu gọn, thấp, không che khuất tầm nhìn hướng ra biển. Nhìn từ xa, các trạm nổi bật nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ cho không gian công cộng. Trạm dịch vụ công cộng "làng chài" thiết kế cách điệu hình con thuyền, cánh buồn.

- Ảnh 6.

Được biết 6 trạm dịch vụ của toàn khu vực Bãi Sau sẽ có hơn 800 nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, chưa kể các nhà tắm công cộng. Trang thiết bị được lắp mới hoàn toàn, sử dụng vật liệu chống ăn mòn phù hợp với môi trường ven biển. Hệ thống thông gió, bồn rửa tay tự động và khu vệ sinh khô ráo giúp người dùng cảm thấy an toàn và thuận tiện.

- Ảnh 7.

Ngoài chức năng vệ sinh, mỗi trạm còn bố trí ghế nghỉ, thùng rác và mái che rộng. Lối lên được thiết kế phù hợp cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Khu vực bên ngoài được lát gạch đồng bộ với công viên, tạo không gian sạch đẹp và dễ tiếp cận. Trạm "con sò" với hình ảnh vỏ sò được thiết kế độc đáo, tỉ mỉ.

- Ảnh 8.

Công nhân vệ sinh túc trực theo ca, dọn dẹp nhiều lần trong ngày. Việc duy trì sạch sẽ sẽ được thực hiện thường xuyên, đặc biệt vào cuối tuần, thời điểm Bãi Sau đón lượng khách lớn.

- Ảnh 9.

Việc đưa các trạm vào sử dụng cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng không gian du lịch văn minh, sạch, đẹp. Bãi Sau đang từng bước thay đổi diện mạo, hướng tới hình ảnh một bãi biển hiện đại nhưng vẫn thân thiện với cộng đồng và du khách.

