TPHCM có thêm sản phẩm du lịch: "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"

Ngày 12-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" với hành trình qua đình làng, ký ức người phụ nữ Nam Bộ và nghệ thuận sơn mài.
Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM, Xuân Hòa vẫn âm thầm giữ cho mình những vùng ký ức rất riêng: tiếng mái đình xưa, hơi thở của những câu chuyện về người phụ nữ Nam Bộ, ánh lấp lánh của sơn mài truyền thống vẫn âm ỉ như than hồng giữa phố thị.
"Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, mà còn để mở ra một cánh cửa - nơi quá khứ và hiện tại nắm tay nhau. Xuân Hòa bước ra với dáng vẻ mới mẻ mà vẫn nguyên vẹn chiều sâu văn hóa" - ông Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, trên địa bàn phường, các giá trị tài nguyên văn hóa - lịch sử như Đình Xuân Hòa, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nghệ thuật sơn mài Tây Sơn Crafts, cùng nhiều công trình, tuyến phố còn lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa, đã tạo nên một quỹ di sản độc đáo.
Xuân Hòa - Nhịp thở của một trung tâm di sản
Khi được kết nối trong một tổng thể thống nhất, những giá trị đó hình thành nên một "bản đồ ký ức" giàu chiều sâu, phản ánh hành trình phát triển đô thị và bản sắc văn hóa đặc trưng của Xuân Hòa.
Ông kỳ vọng sản phẩm du lịch này sẽ trở thành điểm nhấn tiêu biểu của địa phương, đóng góp vào sự đa dạng của bản đồ du lịch TPHCM. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, hưởng lợi từ phát triển kinh tế và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.
"Tấm danh thiếp mới" của Xuân Hòa
Tour "Xuân Hòa – Dáng xưa trong phố mới" sẽ đưa du khách trở về miền ký ức giữa lòng Sài Gòn, khám phá dấu xưa trong kiến trúc, văn hóa và con người Nam Bộ. Khám phá Đình Xuân Hòa cổ kính, lắng nghe câu chuyện về nếp sống làng Nam Bộ.
Cảm nhận vẻ đẹp kiên cường, dịu dàng của người phụ nữ Việt qua những hiện vật quý tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Đắm mình trong không gian sáng tạo của Tây Sơn Crafts, nơi nghệ thuật sơn mài truyền thống được thổi hồn bởi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. Check in Nhà thờ Tân Định, một trong những công trình kiến trúc Công giáo nổi bật và lâu đời nhất của Sài Gòn.
"Không phải là một tour tham quan đơn thuần, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành "tấm danh thiếp mới" của Xuân Hòa, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch của thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào của người dân về mảnh đất mình đang sống" - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa khẳng định.
