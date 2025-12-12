HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM có thêm sản phẩm du lịch: "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa ra mắt sản phẩm du lịch “Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới”, kết nối đình làng, ký ức người phụ nữ Nam Bộ và nghệ thuật sơn mài

Ngày 12-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" với hành trình qua đình làng, ký ức người phụ nữ Nam Bộ và nghệ thuận sơn mài.

Phường Xuân Hòa ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"; Ảnh: PHAN ANH

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM, Xuân Hòa vẫn âm thầm giữ cho mình những vùng ký ức rất riêng: tiếng mái đình xưa, hơi thở của những câu chuyện về người phụ nữ Nam Bộ, ánh lấp lánh của sơn mài truyền thống vẫn âm ỉ như than hồng giữa phố thị.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trải nghiệm tour du lịch "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trải nghiệm tour du lịch "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"; Ảnh: PHAN ANH

"Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, mà còn để mở ra một cánh cửa - nơi quá khứ và hiện tại nắm tay nhau. Xuân Hòa bước ra với dáng vẻ mới mẻ mà vẫn nguyên vẹn chiều sâu văn hóa" - ông Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ.

Đình Xuân Hòa

Đình Xuân Hòa

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, trên địa bàn phường, các giá trị tài nguyên văn hóa - lịch sử như Đình Xuân Hòa, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nghệ thuật sơn mài Tây Sơn Crafts, cùng nhiều công trình, tuyến phố còn lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa, đã tạo nên một quỹ di sản độc đáo.

Xuân Hòa - Nhịp thở của một trung tâm di sản

Khi được kết nối trong một tổng thể thống nhất, những giá trị đó hình thành nên một "bản đồ ký ức" giàu chiều sâu, phản ánh hành trình phát triển đô thị và bản sắc văn hóa đặc trưng của Xuân Hòa.

Ông kỳ vọng sản phẩm du lịch này sẽ trở thành điểm nhấn tiêu biểu của địa phương, đóng góp vào sự đa dạng của bản đồ du lịch TPHCM. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, hưởng lợi từ phát triển kinh tế và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.

"Tấm danh thiếp mới" của Xuân Hòa

Tour "Xuân Hòa – Dáng xưa trong phố mới" sẽ đưa du khách trở về miền ký ức giữa lòng Sài Gòn, khám phá dấu xưa trong kiến trúc, văn hóa và con người Nam Bộ. Khám phá Đình Xuân Hòa cổ kính, lắng nghe câu chuyện về nếp sống làng Nam Bộ.

Sơn mài Tây Sơn

Cảm nhận vẻ đẹp kiên cường, dịu dàng của người phụ nữ Việt qua những hiện vật quý tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Đắm mình trong không gian sáng tạo của Tây Sơn Crafts, nơi nghệ thuật sơn mài truyền thống được thổi hồn bởi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. Check in Nhà thờ Tân Định, một trong những công trình kiến trúc Công giáo nổi bật và lâu đời nhất của Sài Gòn.

"Không phải là một tour tham quan đơn thuần, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành "tấm danh thiếp mới" của Xuân Hòa, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch của thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào của người dân về mảnh đất mình đang sống" - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa khẳng định.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

(NLĐO)- Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác truyền thông, nhằm tuyên truyền, đưa hình ảnh, hoạt động địa phương lan tỏa trong nhân dân

TP HCM: Phường Xuân Hòa đồng hành cùng doanh nghiệp

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, để lắng nghe, chia sẻ khó khăn

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

TPHCM Xuân Hòa phường Xuân Hòa Sản phầm du lịch đặc trưng “Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới”
