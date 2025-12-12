TPHCM có thêm sản phẩm du lịch: "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"

Ngày 12-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" với hành trình qua đình làng, ký ức người phụ nữ Nam Bộ và nghệ thuận sơn mài.

Phường Xuân Hòa ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"; Ảnh: PHAN ANH

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM, Xuân Hòa vẫn âm thầm giữ cho mình những vùng ký ức rất riêng: tiếng mái đình xưa, hơi thở của những câu chuyện về người phụ nữ Nam Bộ, ánh lấp lánh của sơn mài truyền thống vẫn âm ỉ như than hồng giữa phố thị.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trải nghiệm tour du lịch "Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới"; Ảnh: PHAN ANH

"Xuân Hòa - Dáng xưa trong phố mới" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, mà còn để mở ra một cánh cửa - nơi quá khứ và hiện tại nắm tay nhau. Xuân Hòa bước ra với dáng vẻ mới mẻ mà vẫn nguyên vẹn chiều sâu văn hóa" - ông Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ.



Đình Xuân Hòa

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, trên địa bàn phường, các giá trị tài nguyên văn hóa - lịch sử như Đình Xuân Hòa, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nghệ thuật sơn mài Tây Sơn Crafts, cùng nhiều công trình, tuyến phố còn lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa, đã tạo nên một quỹ di sản độc đáo.

Xuân Hòa - Nhịp thở của một trung tâm di sản

Khi được kết nối trong một tổng thể thống nhất, những giá trị đó hình thành nên một "bản đồ ký ức" giàu chiều sâu, phản ánh hành trình phát triển đô thị và bản sắc văn hóa đặc trưng của Xuân Hòa.

Ông kỳ vọng sản phẩm du lịch này sẽ trở thành điểm nhấn tiêu biểu của địa phương, đóng góp vào sự đa dạng của bản đồ du lịch TPHCM. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, hưởng lợi từ phát triển kinh tế và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.