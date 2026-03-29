Phường Xuân Hòa tổ chức giải cầu lông Chương trình "Giờ thứ 9"

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn phường Xuân Hòa, sáng 29-3, tại sân Cầu lông 291, số 14/25 Hoàng Dư Khương, phường Hòa Hưng, TP HCM, Công đoàn phường Xuân Hòa phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tổ chức Giải Cầu lông Chương trình "Giờ thứ 9".

Các vận động viên tham dự đang tập trung nghe phổ biến điều lệ giải

Đây cũng là hoạt động trọng tâm chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam.

Đôi nam Quốc Thắng - Anh Thanh của Báo Người Lao Động

Hơn 100 vận động viên phong trào tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ

Sự kiện có sự tham dự của đại diện LĐLĐ TP HCM cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa. Giải đấu quy tụ hơn 100 HLV, VĐV đến từ 38 đơn vị có phong trào thể dục thể thao phát triển, tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam - nữ.

Ban tổ chức giải cầu lông - Chương trình “Giờ thứ 9”

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa - khẳng định giải đấu là sân chơi lành mạnh nhằm chăm lo đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đội ngũ công nhân viên chức và người lao động.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa - phát biểu khai mạc giải

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính với những pha cầu đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả và các đội cổ động viên.



