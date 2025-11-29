Sáng 29-11, tại TPHCM, UBND các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao liên phường năm 2025.

Lãnh đạo các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục thể thao liên phường



Phát biểu khai mạc, ông Phan Tấn Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao liên phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài - nhấn mạnh đây là ngày hội đoàn kết, thể hiện ý chí, quyết tâm chiến thắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 phường.

Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao liên phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài

Theo ông Phan Tấn Phúc, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao tại các phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.

Nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án "Phát triển ngành thể dục thể thao TPHCM đến năm 2035".

Đại hội Thể dục Thể thao liên phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài năm 2025 được tổ chức với 11 môn thi đấu, thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ các ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn.

Thi đấu môn bóng đá. Ảnh: Phước Thiện



