Giải pickleball UAP kết nối và sẻ chia đồng bào khó khăn

Trong ngày 26-10, Giải đấu pickleball Liên Hiệp Hội (UAP) 2025 chính thức tranh tài tại AP Sports Club, TP HCM. Giải đấu diễn ra nhằm thắt chặt tình hữu nghị của các thành viên Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025.

Với tinh thần sẻ chia, một phần lợi nhuận do các mạnh thường quân đóng góp trong giải sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn trong các cơn bão vừa qua trong năm 2025.

Điểm nhấn đặc biệt của giải còn là sự chung tay tổ chức của 5 tổ chức uy tín: Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam); Viện Sau đại học & lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen (HSU), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM); Câu lạc bộ PICKABOO và Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE).



Diễn viên Đoàn Minh Tài hào hứng tranh tài ở giải đấu

Diễn viên Đoàn Minh Tài, học viên cao học Trường Đại học Hoa Sen, bày tỏ sự hào hứng khi nhận lời mời tham gia giải đấu lần này: “Trình độ của các vận động viên khá cân bằng tạo nên tính cạnh tranh hấp dẫn cho giải đấu. Mình tham gia thi đấu với tinh thần rất thoải mái, mong rằng sẽ có cơ hội giao lưu và kết nối cùng tất cả mọi người để lan tỏa năng lượng tích cực này”.



UAP 2025 - CSMO Open chọn Pickleball làm môn thể thao kết nối chính bởi sự đơn giản, dễ tiếp cận và đầy tính giải trí. Không đòi hỏi quá nhiều về thể lực hay kỹ thuật phức tạp, pickleball trở thành sân chơi lý tưởng để mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ có thể nhanh chóng tham gia, cùng nhau tận hưởng những giây phút vận động sảng khoái và xây dựng tình bạn qua những trận cầu đầy ắp tiếng cười.

Sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội thể thao đáng nhớ, thắt chặt tình hữu nghị và để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.



Các nội dung lần lượt xác định cặp vô địch: - Vô địch đôi nam - nữ: Đình Phước - Nguyên Phương - Vô địch đôi nam - nam: Quang Hiệp - Lương Hiếu - Vô địch MLP: Trường Nguyễn - Kiều Châu - Quang Nguyễn - Minh Hằng

Đây là sự kiện thể thao diễn ra song song với chuỗi Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025 (lần thứ 9) với chủ đề "The Quantum of Sales", thu hút gần 100 VĐV tham gia là các các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực Sales và Marketing.







