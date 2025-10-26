Giải pickleball UAP kết nối và sẻ chia đồng bào khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải pickleball UAP kết nối và sẻ chia đồng bào khó khăn

Quốc An

(NLĐO) - Giải pickleball thuộc Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025 diễn ra để gắn kết và sẻ chia đồng bào khó khăn ở các cơn bão trong năm.

Trong ngày 26-10, Giải đấu pickleball Liên Hiệp Hội (UAP) 2025 chính thức tranh tài tại AP Sports Club, TP HCM. Giải đấu diễn ra  nhằm thắt chặt tình hữu nghị của các thành viên Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025.

Với tinh thần sẻ chia, một phần lợi nhuận do các mạnh thường quân đóng góp trong giải sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn trong các cơn bão vừa qua trong năm 2025.

Điểm nhấn đặc biệt của giải còn là sự chung tay tổ chức của 5 tổ chức uy tín: Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam); Viện Sau đại học & lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen (HSU), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM); Câu lạc bộ PICKABOO và Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE).

Giải pickleball UAP - Ảnh 1.

Diễn viên Đoàn Minh Tài hào hứng tranh tài ở giải đấu

Diễn viên Đoàn Minh Tài, học viên cao học Trường Đại học Hoa Sen, bày tỏ sự hào hứng khi nhận lời mời tham gia giải đấu lần này: “Trình độ của các vận động viên khá cân bằng tạo nên tính cạnh tranh hấp dẫn cho giải đấu. Mình tham gia thi đấu với tinh thần rất thoải mái, mong rằng sẽ có cơ hội giao lưu và kết nối cùng tất cả mọi người để lan tỏa năng lượng tích cực này”.

UAP 2025 - CSMO Open chọn Pickleball làm môn thể thao kết nối chính bởi sự đơn giản, dễ tiếp cận và đầy tính giải trí. Không đòi hỏi quá nhiều về thể lực hay kỹ thuật phức tạp, pickleball trở thành sân chơi lý tưởng để mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ có thể nhanh chóng tham gia, cùng nhau tận hưởng những giây phút vận động sảng khoái và xây dựng tình bạn qua những trận cầu đầy ắp tiếng cười.

Giải pickleball UAP - Ảnh 2.

Sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội thể thao đáng nhớ, thắt chặt tình hữu nghị và để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Các nội dung lần lượt xác định cặp vô địch:

- Vô địch đôi nam - nữ: Đình Phước - Nguyên Phương

- Vô địch đôi nam - nam: Quang Hiệp - Lương Hiếu

- Vô địch MLP: Trường Nguyễn - Kiều Châu - Quang Nguyễn - Minh Hằng


Đây là sự kiện thể thao diễn ra song song với chuỗi Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025 (lần thứ 9) với chủ đề "The Quantum of Sales", thu hút gần 100 VĐV tham gia là các các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực Sales và Marketing.



Tin liên quan

Giải Pickleball Tây Nguyên với cú hích nội dung đôi vợ chồng

Giải Pickleball Tây Nguyên với cú hích nội dung đôi vợ chồng

(NLĐO) - Giải đấu Pickleball cho cộng đồng thể thao Tây Nguyên, các tỉnh, thành khác thu hút 130 VĐV tranh tài.

Em trai Vinh Hiển vô địch giải Pickleball tại TP HCM

(NLĐO) - Phiten Pickleball Cup 2025 khép lại với không khí sôi động, nhiều cảm xúc ở TP HCM, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ phong trào pickleball Việt Nam.

Phúc Huỳnh thắng dễ Vinh Hiển, có chức vô địch thứ 2 ở pickleball Tour Asia

(NLĐO) - Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh giành chiến thắng dễ 2-0 trước Vinh Hiển, khép lại trận chung kết Vietnam Cup 2025 chưa đầy 21 phút.

pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo