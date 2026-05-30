PSG "chốt" đội hình, Arsenal còn một lựa chọn khó...

Arsenal sẽ chạm trán đương kim vô địch PSG tại sân Puskas Arena, Budapest - Hungary lúc 23 giờ ngày 30-5 (giờ Hà Nội). Trước trận đấu lớn nhất mùa giải, bài toán nhân sự của 2 đội cho thấy sự khác biệt đáng kể.

PSG đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Ảnh: AP

PSG bước vào chung kết với bộ khung tương đối ổn định. HLV Luis Enrique nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3, với bộ 3 tấn công giàu tốc độ gồm Desire Doue, Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia.

Hậu vệ Achraf Hakimi được kỳ vọng trở lại hành lang phải sau chấn thương. Nếu tuyển thủ Morocco đủ thể trạng đá chính, tiền vệ Warren Zaire-Emery sẽ được trả về tuyến giữa để kết hợp với Vitinha và Joao Neves.

Trung vệ Marquinhos cùng Willian Pacho nhiều khả năng án ngữ trước khung thành thủ môn Matvei Safonov, trong khi Nuno Mendes tiếp tục án ngữ bên hành lang trái.

Arsenal đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal cũn ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, song có nhiều vị trí cần cân nhắc hơn. HLV Mikel Arteta phải tính toán kỹ ở hàng thủ, tuyến giữa lẫn vị trí trung phong.

Hậu vệ Jurrien Timber đang chạy đua để đạt thể trạng tốt nhất. Nếu cầu thủ người Hà Lan không thể ra sân, hậu vệ Cristhian Mosquera là phương án thay thế ở cánh phải.

Hậu vệ Riccardo Calafiori nhiều khả năng được ưu tiên hơn hậu vệ Piero Hincapie bên hành lang trái.

Còn tuyến giữa Arsenal, tiền vệ Declan Rice gần như chắc suất đá chính. Tiền vệ Myles Lewis-Skelly đã chơi nổi bật trong thời gian gần đây nhưng tiền vệ Martin Zubimendi vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu Arsenal muốn tăng khả năng kiểm soát bóng.

Tiền vệ Martin Odegaard được dự đoán giữ vai trò tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, HLV Arteta vẫn có thể trao cơ hội cho tiền vệ Eberechi Eze nếu muốn tăng thêm tính đột biến.

Bài toán lớn nhất của Arsenal nằm ở vị trí trung phong. Tiền đạo Kai Havertz từng ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng Man City ở chung kết Champions League năm 2021, nhưng tiền đạo Viktor Gyokeres lại đạt phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa.

Theo dự đoán của trang chủ UEFA, tiền đạo Viktor Gyokeres sẽ đá cao nhất trên hàng công Arsenal, nhận sự hỗ trợ từ Bukayo Saka và Leandro Trossard.

Trong khi đó, dự đoán của SunSport nghiêng về khả năng HLV Arteta sau khi cân nhắc kỹ, quyết định điền tên Kai Havertz vào vị trí trung phong.

Đội hình dự kiến

PSG (4-3-3): Matvei Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard.







