PSG dựng tượng đài kỷ lục, Arsenal ôm nỗi đau 266 trận

PSG đánh bại Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 qua 120 phút ở chung kết Champions League tại sân Puskas Arena, Budapest - Hungary rạng sáng 31-5.

Chiến thắng giúp PSG lần thứ 2 liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Đáng chú ý, đội bóng Paris sử dụng lại đúng 10 cầu thủ (trừ thủ môn) từng đá chính ở chung kết mùa trước. Trong lịch sử Champions League, chỉ Real Madrid từng làm điều tương tự ở các trận chung kết năm 2017 và 2018.

Bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 của tiền đạo Ousmane Dembele ở phút 64, cũng giúp PSG nâng tổng số pha lập công tại Champions League mùa này lên 45, cân bằng kỷ lục do Barcelona thiết lập ở mùa 1999-2000.

Dù chỉ thắng Arsenal trên chấm luân lưu 11 m nhưng đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique kiểm soát bóng tới 75,3%, tỉ lệ cao nhất từng được ghi nhận ở một trận chung kết Champions League.

Đây là trận chung kết Champions League đầu tiên trong 10 năm phải bước vào hiệp phụ rồi phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11 m.

Arsenal cũng trở thành CLB Anh đầu tiên thua một đội bóng nước ngoài ở loạt sút luân lưu 11 m tại chung kết Champions League/Cup C1 châu Âu.

Trước đó, Chelsea từng thua Man Utd trong loạt đấu may rủi ở chung kết Champions League năm 2008.

Chức vô địch tiếp tục khẳng định vị thế của HLV Luis Enrique. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League liên tiếp 2 mùa kể từ Zinedine Zidane cùng Real Madrid vào các năm 2016, 2017 và 2018.

HLV Luis Enrique hiện có 3 danh hiệu Champions League, cân bằng thành tích của Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola. Chiến lược gia Carlo Ancelotti vẫn dẫn đầu với 5 lần đăng quang.

PSG còn trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League vừa vô địch quốc gia, vừa đăng quang châu Âu trong 2 mùa liên tiếp.

Trước đó, Real Madrid (mùa 1956-1957 và 1957-1958) và Ajax (mùa 1971-1972 và 1972-1973) từng đạt thành tích này ở thời kỳ giải đấu còn mang tên Cup C1 châu Âu.

Trái ngược với niềm vui của PSG, Arsenal kết thúc hành trình bằng hàng loạt con số cay đắng. "Pháo thủ" chỉ bị dẫn trước tổng cộng 42 phút 48 giây trong toàn bộ chiến dịch Champions League mùa này, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Tuy nhiên, kể từ cuối hiệp 1 đến hết hiệp phụ trận chung kết, Arsenal chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,01.

Thủ môn Matvei Safonov của PSG thậm chí không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào trong thời gian thi đấu chính thức, hiệp phụ lẫn loạt luân lưu 11 m.

Tiền đạo Kai Havertz, người mở tỉ số ở phút thứ 6, trở thành cầu thủ thứ 9 trong lịch sử ghi bàn ở ít nhất 2 trận chung kết Champions League. Trước đó, tiền đạo người Đức từng ghi bàn giúp Chelsea hạ Man City ở chung kết năm 2021.

Đáng chú ý, Havertz cũng là người thứ 3 lập công trong các trận tranh Cup cho 2 CLB khác nhau, sau Cristiano Ronaldo và Mario Mandžukić. Ronaldo ghi bàn ở chung kết Champions League cho Man Utd và Real Madrid, trong khi Mandžukić lập công cho Bayern Munich và Juventus.

Tiền vệ Myles Lewis-Skelly cũng trở thành cầu thủ Anh trẻ thứ 2 đá chính ở một trận chung kết Champions League khi mới 19 tuổi 246 ngày. Anh chỉ lớn hơn 15 ngày so với kỷ lục của hậu vệ Trent Alexander-Arnold, người đá chính cho Liverpool ở chung kết năm 2018 khi mới 19 tuổi 231 ngày.

Arsenal cũng đã chính thức khép lại mùa giải bận rộn nhất trong 46 năm với 63 trận.

Đau đớn hơn, sau 266 trận tại Champions League/Cup C1 châu Âu, đội bóng thành London vẫn là CLB thi đấu nhiều nhất nhưng chưa từng một lần chạm tay tới chức vô địch.