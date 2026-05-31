HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

PSG dựng tượng đài kỷ lục, Arsenal ôm nỗi đau 266 trận

Đăng Minh

(NLĐO) - PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League một cách thuyết phục, trong khi Arsenal kết thúc mùa giải bằng kỷ lục buồn kéo dài 266 trận.

PSG đánh bại Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 qua 120 phút ở chung kết Champions League tại sân Puskas Arena, Budapest - Hungary rạng sáng 31-5.

Chiến thắng giúp PSG lần thứ 2 liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

PSG dựng tượng đài kỷ lục, Arsenal ôm nỗi đau 266 trận - Ảnh 1.

Đáng chú ý, đội bóng Paris sử dụng lại đúng 10 cầu thủ (trừ thủ môn) từng đá chính ở chung kết mùa trước. Trong lịch sử Champions League, chỉ Real Madrid từng làm điều tương tự ở các trận chung kết năm 2017 và 2018.

Bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 của tiền đạo Ousmane Dembele ở phút 64, cũng giúp PSG nâng tổng số pha lập công tại Champions League mùa này lên 45, cân bằng kỷ lục do Barcelona thiết lập ở mùa 1999-2000.

Dù chỉ thắng Arsenal trên chấm luân lưu 11 m nhưng đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique kiểm soát bóng tới 75,3%, tỉ lệ cao nhất từng được ghi nhận ở một trận chung kết Champions League.

Đây là trận chung kết Champions League đầu tiên trong 10 năm phải bước vào hiệp phụ rồi phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11 m. 

Arsenal cũng trở thành CLB Anh đầu tiên thua một đội bóng nước ngoài ở loạt sút luân lưu 11 m tại chung kết Champions League/Cup C1 châu Âu.

Trước đó, Chelsea từng thua Man Utd trong loạt đấu may rủi ở chung kết Champions League năm 2008.

Chức vô địch tiếp tục khẳng định vị thế của HLV Luis Enrique. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League liên tiếp 2 mùa kể từ Zinedine Zidane cùng Real Madrid vào các năm 2016, 2017 và 2018.

HLV Luis Enrique hiện có 3 danh hiệu Champions League, cân bằng thành tích của Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola. Chiến lược gia Carlo Ancelotti vẫn dẫn đầu với 5 lần đăng quang.

PSG còn trở thành đội đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League vừa vô địch quốc gia, vừa đăng quang châu Âu trong 2 mùa liên tiếp.

Trước đó, Real Madrid (mùa 1956-1957 và 1957-1958) và Ajax (mùa 1971-1972 và 1972-1973) từng đạt thành tích này ở thời kỳ giải đấu còn mang tên Cup C1 châu Âu.

PSG dựng tượng đài kỷ lục, Arsenal ôm nỗi đau 266 trận - Ảnh 2.

Trái ngược với niềm vui của PSG, Arsenal kết thúc hành trình bằng hàng loạt con số cay đắng. "Pháo thủ" chỉ bị dẫn trước tổng cộng 42 phút 48 giây trong toàn bộ chiến dịch Champions League mùa này, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Tuy nhiên, kể từ cuối hiệp 1 đến hết hiệp phụ trận chung kết, Arsenal chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,01.

Thủ môn Matvei Safonov của PSG thậm chí không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào trong thời gian thi đấu chính thức, hiệp phụ lẫn loạt luân lưu 11 m.

Tiền đạo Kai Havertz, người mở tỉ số ở phút thứ 6, trở thành cầu thủ thứ 9 trong lịch sử ghi bàn ở ít nhất 2 trận chung kết Champions League. Trước đó, tiền đạo người Đức từng ghi bàn giúp Chelsea hạ Man City ở chung kết năm 2021.

Đáng chú ý, Havertz cũng là người thứ 3 lập công trong các trận tranh Cup cho 2 CLB khác nhau, sau Cristiano Ronaldo và Mario Mandžukić. Ronaldo ghi bàn ở chung kết Champions League cho Man Utd và Real Madrid, trong khi Mandžukić lập công cho Bayern Munich và Juventus.

Tiền vệ Myles Lewis-Skelly cũng trở thành cầu thủ Anh trẻ thứ 2 đá chính ở một trận chung kết Champions League khi mới 19 tuổi 246 ngày. Anh chỉ lớn hơn 15 ngày so với kỷ lục của hậu vệ Trent Alexander-Arnold, người đá chính cho Liverpool ở chung kết năm 2018 khi mới 19 tuổi 231 ngày.

Arsenal cũng đã chính thức khép lại mùa giải bận rộn nhất trong 46 năm với 63 trận.

Đau đớn hơn, sau 266 trận tại Champions League/Cup C1 châu Âu, đội bóng thành London vẫn là CLB thi đấu nhiều nhất nhưng chưa từng một lần chạm tay tới chức vô địch.

Tin liên quan

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu

(NLĐO) - PSG đánh bại Arsenal trong loạt luân lưu 11m để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Arsenal sút hỏng 2 lượt 11 m, PSG bảo vệ ngôi vương Champions League

(NLĐO) - PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League khi đánh bại Arsenal ở loạt sút luân lưu trận chung kết.

PSG "chốt" đội hình, Arsenal còn một lựa chọn khó...

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta phải đau đầu cân nhắc lựa chọn Viktor Gyokeres hay Kai Havertz đá trung phong khi Arsenal đụng độ PSG ở chung kết Champions League.

Kai Havertz kỷ lục PSG Arsenal chung kết Champions League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo