Thể thao

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu

Hoàng Tú

(NLĐO) - PSG đánh bại Arsenal trong loạt luân lưu 11m để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Không phải một chiến thắng áp đảo, mà là một trận đấu giàu giằng co, nơi bản lĩnh và sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định đã tạo ra khác biệt. Arsenal chơi hay trong nhiều thời điểm, nhưng PSG mới là đội đứng vững đến cuối cùng.

Tiếc cho Arsenal

Arsenal bước vào trận chung kết với tất cả sự tự tin. Họ kiểm soát bóng tốt, tổ chức pressing hợp lý và tạo ra thế trận tương đối chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu. Bàn thắng mở tỷ số giúp Arsenal có thêm cơ sở để duy trì cách chơi quen thuộc: kiểm soát nhịp độ và chủ động phòng ngự chặt, lùi cả 10 người về 2/3 sân nhà.

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu - Ảnh 1.

PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Tuy nhiên, vấn đề của Arsenal không nằm ở việc họ không tạo ra cơ hội, mà ở khả năng kết thúc. Đáng tiếc nhất là pha xử lý cuối cùng của Havertz, nếu cú sút của anh không chạm chân trung vệ PSG thì Arsenal đã dẫn PSG 2-0 ở hiệp một. Nếu điều này là sự thật, thì trận đấu có lẽ đã kết thúc theo chiều hướng khác.

Sau bàn thua, PSG không hoảng loạn, không vội vã. Họ vẫn giữ cự ly đội hình, giảm nhịp độ gây sức ép và chờ thời cơ ghi bàn. Bàn gỡ đến trong bối cảnh không quá vượt trội, nhưng phản ánh đúng bản chất của một đội bóng lớn: không cần kiểm soát toàn bộ trận đấu để thay đổi cục diện.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự bình tĩnh. PSG không bị cuốn vào cảm xúc, không đẩy trận đấu vào trạng thái hỗn loạn. Họ kéo đối thủ vào một trận đấu dài hơi, và chỉ cần đối phương phạm sai sót, họ chuyển cơ hội thành bàn thắng.

PSG cho thấy sự khác biệt

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, cả hai đội đều có dấu hiệu mệt mỏi. Arsenal vẫn cố gắng duy trì chiến thuật không thua trước khi tấn công, nhưng độ sắc bén giảm dần. PSG chọn cách chơi an toàn hơn, ưu tiên kiểm soát thay vì mạo hiểm.

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu - Ảnh 2.

PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu

Loạt luân lưu trở thành điểm kết tất yếu. Và ở đó, PSG cho thấy sự khác biệt của một đội bóng đã quen với áp lực đỉnh cao. Các cú sút mang tính chắc chắn, không cầu kỳ nhưng hiệu quả. Sự ổn định tâm lý giúp họ đứng vững trong khoảnh khắc mà mọi sai lầm đều phải trả giá. Arsenal thì ngược lại. Không phải họ sút kém, nhưng áp lực của một trận chung kết  dường như khiến sự chính xác bị giảm đi ở thời điểm quan trọng nhất. 

Arsenal có thể rời sân với nhiều tiếc nuối, nhưng đây không phải thất bại khi họ đã tiến rất xa, chơi một mùa giải Champions League ấn tượng và chứng minh được đẳng cấp của một đội bóng lớn. Điều còn thiếu của Arsena là kinh nghiệm trong những khoảnh khắc quyết định.

PSG giờ đây không chỉ là đội bóng thắng bằng cảm xúc hay những khoảnh khắc bùng nổ. PSG đã và đang cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch biết cách tồn tại trong mọi dạng trận đấu: khi áp đảo, khi bị ép sân, và cả khi phải giải quyết bằng loạt luân lưu.

Bảo vệ thành công Champions League không chỉ là giữ chiếc cúp. Đó là lời khẳng định PSG đã bước sang một giai đoạn khác: hoàn hảo hơn và PSG nay đã gia nhập nhóm CLB tinh hoa của châu Âu gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich…

Với Arsenal, con đường tương lai vẫn ở phía trước vì để chạm tới danh hiệu vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho CLB, họ còn cần thêm kinh nghiệm, bản lĩnh mà họ vừa có được sau khi trải qua trận thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu 11m trước PSG.


Lý do trung vệ Gabriel đá quả luân lưu 11 m quyết định của Arsenal

(NLĐO) – Ngay cả cựu danh thủ Thierry Henry cũng rất ngạc nhiên khi trung vệ Gabriel được giao đá lượt cuối ở loạt sút luân lưu trận chung kết Champions League.

