PSG thắng nghẹt thở Marseille, Siêu cúp Pháp về Paris

Paris Saint-Germain (PSG) thiết lập kỷ lục khó phá của làng cầu Pháp khi trở thành nhà vô địch Siêu cúp Pháp (Trophée des Champions) 2025 sau màn thư hùng kịch tính với Olympique de Marseille trên sân Jaber Al-Ahmad International Stadium tại Kuwait. Trận "siêu kinh điển" Le Classique khép lại với tỉ số hòa 2-2 sau 90 phút trước khi PSG thắng 4-1 ở loạt sút luân lưu, qua đó sở hữu danh hiệu vô địch giải đấu này đến lần thứ 14.



Trận chung kết Siêu cúp Pháp nóng lên từ những phút đầu

Đây là danh hiệu đầu tiên của PSG trong năm 2026, tiếp nối thành công vang dội trong năm dương lịch 2025 – mùa giải mà đội bóng thủ đô nước Pháp từng giành cú sextuple (cú ăn 6) lịch sử. Trong khi đó, Olympique de Marseille bước vào trận đấu với khát khao chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2010.

Trước sự chứng kiến của hơn 52.000 khán giả, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Marseille khởi đầu không tệ khi liên tục gây sức ép từ các tình huống cố định, buộc thủ môn Lucas Chevalier phải trổ tài cản phá cú đánh đầu cận thành của Leonardo Balerdi ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, PSG dần kiểm soát thế trận nhờ lối chơi pressing tầm cao.

Thủ môn Lucas Chevalier phải liên tục cứu thua cho PSG

Phút 13, bước ngoặt xuất hiện khi Vitinha cướp bóng bên phần sân Marseille rồi chuyền nhanh cho Ousmane Dembélé. Chủ nhân "Quả bóng vàng 2025" xử lý tinh tế trước khi lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Geronimo Rulli, mở tỉ số cho PSG.

Ousmane Dembele mở tỉ số cho PSG

Trước giờ nghỉ, Marseille nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng các pha dứt điểm của Mason Greenwood, Timothy Weah hay Amine Gouiri đều không thắng được Chevalier.

Mason Greenwood giúp Marseille gỡ hòa

Sau giờ nghỉ, Marseille đẩy cao đội hình và liên tục thử thách hàng thủ PSG. Phút 74, Mason Greenwood thoát xuống đối mặt và bị chính thủ môn Chevalier phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo người Anh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Willian Pacho (51) đá phản lưới nhà PSG phút 87

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 87 khi Hamed Traore của Marseille đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang, bóng chạm hậu vệ Willian Pacho đổi hướng bay vào lưới, khiến PSG bị dẫn ngược 1-2.

Gonçalo Ramos gỡ hòa 2-2 phút bù giờ thứ năm

Tưởng chừng Marseille đã có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch khi quỹ thời gian cạn dần thì đúng vào phút bù giờ 90+5, PSG bất ngờ xoay chuyển tình thế. Vitinha chọc khe cho Bradley Barcola băng xuống đánh đầu thực hiện pha chuyền ngang, tạo điều kiện để cầu thủ vào thay người Gonçalo Ramos dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 2-2.

Lucas Chevalier trở thành người hùng khi cản phá được hai cú sút của Marseille

Trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, thủ môn Lucas Chevalier trở thành người hùng khi cản phá được hai cú sút của Marseille, trong lúc các cầu thủ PSG thực hiện hoàn hảo cả bốn lượt đá đầu tiên.

Đồng đội công kênh "người nhện" Lucas Chevalier

PSG thắng chung cuộc 4-1, khép lại một trận "Le Classique" giàu cảm xúc và khẳng định vị thế thống trị ở Siêu cúp Pháp với lần thứ 14 đăng quang ở giải đấu này.

... và ăn mừng danh hiệu Siêu cúp Pháp thứ 14 trong lịch sử

Khởi đầu năm mới quá suôn sẻ với "Les Parisiens" và các cổ động viên Paris lại mơ đến một kỳ tích theo kiểu "cú ăn 6" mùa trước, bao gồm các danh hiệu Champions League, Siêu cúp châu Âu lẫn Cúp Liên lục địa!