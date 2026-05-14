Thể thao

PSG vô địch Ligue 1 mùa thứ 5 liên tiếp

Đông Linh (theo PSG)

(NLĐO) – Đánh bại Lens 2-0 ngay tại sân khách Bollaert-Delelis, PSG đủ điểm vô địch Ligue 1 sớm một vòng và hoàn tất cú đúp các danh hiệu quốc nội mùa này.

Đội khách PSG hoàn toàn lép vế nếu xét về thế trận so với chủ nhà Lens, đối thủ cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch nước Pháp năm nay. Các cầu thủ Paris chỉ dứt điểm 8 lần cả trận với ba cú trúng đích - so với 22 và 8 của Lens.

Trận đấu của cả mùa giải nghiêng chiến thắng về cho PSG dù đá không hay hơn

Tuy vậy, khả năng dứt điểm mới là điều đáng bàn, bên cạnh khả năng phòng ngự lẫn việc giữ sạch lưới nhà, chính là điều khác biệt giữa hai đội. Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Matvei Safonov giúp PSG tự tin và đồng đội của anh mang về trọn 3 điểm nhờ các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia phút 29 cũng như của Ibrahim Mbaye phút 90+3.

PSG mừng chiến thắng quyết định danh hiệu vô địch mùa giải

Chiến thắng 2-0 giúp PSG có được 76 điểm, hơn đội xếp thứ nhì, cũng chính là Lens tới 9 điểm khi giải chỉ còn một vòng đấu. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ năm liên tiếp của PSG và là danh hiệu quốc nội thứ 14 trong lịch sử CLB, nối dài một kỷ lục khó phá của bóng đá Pháp.

Thủ quân Marquinhos có 5 mùa giải giương cao cúp vô địch

Mùa giải năm ngoái, PSG "thâu tóm" cả ba danh hiệu quốc nội là Ligue 1, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Pháp bên cạnh việc lần đầu vô địch Champions League. Thầy trò HLV Luis Enrique không khỏi tiếc nuối khi để lỡ cơ hội tái hiện kỳ tích "ăn bốn" mùa giải năm nay khi dừng bước ngay tại vòng 32 Cúp nước Pháp.

Sau khi giành Siêu cúp Pháp, PSG thẳng tiến ngôi vương Ligue 1 và đang tích cực chuẩn bị hướng tới trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30-5 tới đây. Kể từ khi Luis Enrique được bổ nhiệm vị trí HLV trưởng năm 2023, PSG không có đối thủ tại Ligue 1 với ba mùa liên tiếp lên ngôi vô địch.

14 chức vô địch biến PSG thành tượng đài của Ligue 1

Dưới thời Enrique, PSG theo đuổi chính sách trẻ hóa với độ tuổi trung bình đội hình xuất phát chỉ 24 tuổi, thấp nhất trong lịch sử CLB. Tại Ligue 1 năm nay, PSG sở hữu hàng công tốt nhất với 73 bàn thắng do 18 cầu thủ thực hiện, trung bình 2,22 bàn/trận. Đội bóng thủ đô Paris cũng sở hữu hàng thủ tốt nhất giải với 18 trận giữ sạch lưới, đồng thời lập kỷ lục 11 chiến thắng sân khách.

Ousmane Dembele nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1" dù chỉ đá chính 9 trận

PSG hiện sở hữu tổng cộng 59 danh hiệu trong lịch sử, trong đó có 41 chức vô địch giành được kể từ khi Qatar Sports Investments (QSI) tiếp quản CLB năm 2011. 

Đội bóng thành Paris cũng vô địch Ligue 1 tới 12 lần trong 15 mùa gần nhất. Năm mùa giải liên tiếp vô địch quốc gia của PSG dù vậy vẫn chưa phải là kỷ lục của làng bóng Pháp, bởi Lyon từng có 7 mùa vô địch Ligue 1 giai đoạn 2001-2008!

PSG viết trang sử mới cho bóng đá Paris

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, PSG góp mặt ở trận chung kết Champions League.

PSG hạ Bayern Munich ở trận bán kết Champions League lịch sử có 9 bàn

(NLĐO) – Chủ nhà PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 29-4, màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn bậc nhất lịch sử giải đấu.

PSG thắng nghẹt thở Marseille, Siêu cúp Pháp về Paris

(NLĐO) – Gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+5 để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu, PSG vượt qua đại kình địch Marseille để lần thứ 14 sở hữu danh hiệu Siêu cúp Pháp.

