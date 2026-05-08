Thể thao

PSG viết trang sử mới cho bóng đá Paris

Đông Linh

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, PSG góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Sau chiến thắng nghẹt thở 5-4 ở trận lượt đi tại Paris - Pháp, rạng sáng 7-5, HLV Luis Enrique cùng học trò hành quân đến Munich - Đức với mục tiêu không thua trong cuộc tái đấu Bayern Munich ở bán kết Champions League.

Đối mặt thử thách cực đại là sức ép từ hơn 70.000 khán giả Đức ngồi chật cầu trường Allianz Arena, Paris Saint-Germain (PSG) không co cụm "đổ bê-tông" như mọi người ước đoán. Chỉ sau không đầy 3 phút giao tranh, PSG khiến cả sân bóng chết lặng bằng pha phản công mẫu mực. Khvicha Kvaratskhelia thoát xuống bên cánh trái rồi tung đường chuyền dọn cỗ cho Ousmane Dembele dứt điểm tung nóc lưới, đưa đại diện Ligue 1 vượt lên trước trong trận lượt về.

Bayern Munich dĩ nhiên không buông xuôi khi Harry Kane cùng đồng đội đẩy cao đội hình tấn công, tạo nên thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, đối mặt với PSG thi đấu toàn diện, nhất là ở khả năng chịu đựng áp lực và tổ chức phòng ngự, "Hùm xám Bavaria" thực sự bất lực.

Không chỉ phòng thủ kiên cường, PSG cho thấy họ thực sự đáng sợ với những pha chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ và vô cùng nguy hiểm. Tuyến giữa với Vitinha và Fabian Ruiz liên tục phá nhịp các đợt lên bóng của Bayern Munich. Trong khi đó, ở phía trên, những pha lên bóng sắc bén của Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia hay Dembele khiến các cổ động viên chủ nhà "lên ruột" suốt trận.

Bàn gỡ muộn màng phút 90+4 của Harry Kane chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Bởi lẽ, PSG đã chính thức giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 6-5 sau 2 lượt trận.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, PSG góp mặt ở trận chung kết Champions League. Với việc trở thành CLB Pháp đầu tiên chạm tay đến kỳ tích này kể từ khi giải đấu đổi tên năm 1992, PSG đã thoát ra khỏi cái bóng của một "gã nhà giàu thiếu bản lĩnh" - hình ảnh từng đeo bám họ suốt hơn một thập kỷ nhận nguồn đầu tư khổng lồ từ giới chủ Ả Rập.

Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những cá nhân. Sau khi chia tay kỷ nguyên của các siêu sao Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappé, đội bóng Paris được xây dựng để trở thành một tập thể giàu năng lượng, tốc độ và tính chiến đấu hơn. Dembele tiếp tục thi đấu bùng nổ sau danh hiệu "Quả bóng vàng", Kvaratskhelia mang đến nguồn sáng tạo mới, còn Joao Neves hay Désiré Doué giúp PSG trẻ hóa đáng kể đội hình.

Vượt qua ứng viên nặng ký Bayern Munich ở bán kết, PSG năm thứ 2 liên tiếp tranh chung kết Champions League, khẳng định vị thế mới của đội bóng số 1 nước Pháp.


(NLĐO) - Bayern Munich bức xúc khi không được hưởng phạt đền ở bán kết lượt về Champions League gặp PSG dù trọng tài đã xử lý chính xác.

Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho

(NLĐO) - Siêu sao Neymar lần đầu lên tiếng "nhận sai" vì phản ứng quá mức với đồng đội trẻ Robinho Jr trong buổi tập của Santos.

"Coi trời bằng vung", đồng đội cũ của Messi nhận án phạt nặng

(NLĐO) - Cựu danh thủ Gerard Pique bị phạt nặng vì đe dọa trọng tài trong đường hầm khi đội nhà FC Andorra thua Albacete 0-1 tại giải La Liga 2.

