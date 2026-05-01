Quà bất ngờ từ ông Donald Trump sau chuyến thăm của Vua Anh Charles III

Hôm 30-4, ngay sau khi Vua Charles III kết thúc chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với rượu whisky Scotland.

Quyết định gỡ bỏ các rào cản thương mại được Tổng thống Donald Trump công bố chỉ vài giờ sau khi tiễn Vua Charles III rời Nhà Trắng.

Trước đó, vào năm 2025, tờ The Sun tiết lộ rằng nhà vua Anh đã đích thân vận động ông Donald Trump dỡ bỏ thuế quan nói trên nhằm bảo vệ các doanh nghiệp gần đảo Lewis của Scotland, quê nhà của mẹ Tổng thống Mỹ.

Đáp lại bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social về động thái trên, phát ngôn viên Cung điện Buckingham cho biết: "Nhà vua đã được thông báo về cử chỉ nồng ấm của Tổng thống Trump và gửi lời cảm ơn chân thành cho một quyết định sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp rượu whisky Anh và sinh kế mà ngành này hỗ trợ".

Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Anh Peter Kyle cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với tin tức này trên mạng xã hội X, nhấn mạnh ngành xuất khẩu này có trị giá gần 1 tỉ bảng Anh.

Tại lễ chia tay chính thức trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump dành nhiều lời khen ngợi cho vị vua 77 tuổi. Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ trước truyền thông: "Ông ấy là một vị vua vĩ đại. Với tôi, ông ấy là vị vua tuyệt vời nhất".

Khi được truyền thông Mỹ hỏi về chuyến đi bốn ngày của mình, Vua Charles III trả lời: "Tôi thích chuyến đi này, rất thú vị".

Trước khi rời Mỹ, vua và Hoàng hậu Anh đã đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Arlington và dự lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Trong chuyến công du kéo dài từ ngày 27 đến 30-4, Vua Charles III đã có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ. Nhà vua cũng tặng Tổng thống Donald Trump chiếc chuông vàng từ tàu ngầm HMS Trump thời Thế chiến II như một biểu tượng của lịch sử chung giữa hai quốc gia.