Thời sự

Quả đồi sát Quốc lộ 27 xuất hiện vết nứt lớn, di dời khẩn cấp người dân

Cao Nguyên

(NLĐO) – Quả đồi nằm sát Quốc lộ 27, bên dưới có khu dân cư, xuất hiện các vết nứt lớn, kéo dài; chính quyền phải di dời khẩn cấp người dân.

Tối 24-11, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết địa phương đã có báo cáo khẩn về nguy cơ sạt lở lớn tại đồi thôn 4 Yang Yeh.

Quả đồi sát Quốc lộ 27 xuất hiện vết nứt lớn , di dời khẩn cấp người dân - Ảnh 1.

Đồi thôn 4 Yang Yeh xuất hiện nhiều vết nứt lớn

Nội dung báo cáo cho biết trong những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Hòa Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài, tại khu vực Đồi thôn 4 Yang Reh trên Quốc lộ 27 đã xuất hiện các vết nứt lớn.

Đến chiều 23-11, mảng sạt tiếp tục trượt xuống thêm khoảng 1m so với ban đầu. Đồng thời xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

Quả đồi sát Quốc lộ 27 xuất hiện vết nứt lớn , di dời khẩn cấp người dân - Ảnh 2.

Quả đồi nằm sát Quốc lộ 27, bên dưới là khu dân cư.

Khu vực sạt lở nằm gần tuyến Quốc lộ 27 và phía dưới chân đồi có các hộ dân đang sinh sống, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân và giao thông.

UBND xã đã tổ chức kiểm tra, ghi nhận hiện trường và thông báo cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi di dời đến nơi an toàn để phòng tránh rủi ro. Đồng thời, cử lực lượng theo dõi, cảnh giới khu vực xung quanh.

Quả đồi sát Quốc lộ 27 xuất hiện vết nứt lớn , di dời khẩn cấp người dân - Ảnh 3.

Các vết nứt lớn khiến cây cối ngã đổ

Tuy nhiên, do thời tiết mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, trong khi UBND xã không có khả năng tự tổ chức xử lý, khắc phục.

Do đó, UBND xã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cử ngay đoàn chuyên gia về địa chất và kỹ thuật đến khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị khẩn cấp và kinh phí để triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

nguy cơ sạt lở tỉnh Đắk Lắk vết nứt lớn di dời khẩn cấp người dân
