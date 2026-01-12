HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) – Hành trình của Chen Zhi, người bị cáo buộc là "ông trùm" của một đế chế lừa đảo, bắt đầu từ các tiệm Internet tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000.

Nói như trang 163, Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Prince Group sở hữu khối tài sản được cho là lên tới 60 tỉ USD, thoạt nhìn không giống một đại ca xã hội đen trong tưởng tượng. Hắn cao chưa tới 1,6 m, dáng người gầy nhỏ. Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa.

Từ thiếu niên làng chài đến kẽ hở của thế giới ảo

Chen Zhi sinh năm 1987, là một thiếu niên làng chài bình thường tại thị trấn Hiểu Áo, huyện Liên Giang, TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc.

Theo hồ sơ điều tra được tờ Caixin công bố, hắn sớm bỏ học từ năm lớp 8 và dành toàn bộ thời gian trong các tiệm Internet. Với vai trò quản lý tiệm, Chen Zhi không chỉ đơn thuần là người trông máy mà sớm bộc lộ bản năng nhạy bén với những kẽ hở kỹ thuật của các trò chơi trực tuyến.

Quá khứ đen tối của ông trùm lừa đảo Chen Zhi tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group, bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince Group

Vào những năm 2000, game Nhiệt huyết Truyền kỳ (The Legend of Mir 2) làm mưa làm gió ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, do mã nguồn bị rò rỉ, hàng loạt máy chủ lậu mọc lên như nấm để ăn theo sức nóng của game này.

Chen Zhi nhận ra rằng thay vì tốn công sức vận hành một máy chủ, việc kiểm soát "cổng vào" của các máy chủ này mới là cách kiếm tiền nhanh nhất.

"Nhóm tấn công kỵ sĩ"

Bước ngoặt thực sự đến khi Chen Zhi gia nhập "Nhóm tấn công kỵ sĩ". Nhóm này vốn được gây dựng bởi Hồ Tiểu Vĩ (một hacker lão luyện) và cộng sự Thái Văn.

Nhờ sự trung thành và bản năng nhạy bén, Chen Zhi nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Hồ Tiểu Vĩ trong việc vận hành mô hình "đen ăn đen" (tức là nhắm vào những kẻ cũng đang làm ăn phi pháp).

Dưới sự dẫn dắt của "đại ca" Hồ Tiểu Vĩ, Chen Zhi thực hiện nhiệm vụ lũng đoạn thị trường quảng cáo game lậu. "Nhóm tấn công kỵ sĩ" sử dụng kỹ thuật tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán) để đánh sập bất kỳ máy chủ game lậu hoặc trang web nào không chịu nộp phí bảo kê.

Quá khứ đen tối của ông trùm lừa đảo Chen Zhi tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Chen Zhi bị áp giải từ Phnom Penh - Campuchia lên máy bay để dẫn độ về Trung Quốc ngày 7-1. Ảnh: CCTV

Vì các chủ máy chủ lậu này vốn dĩ đang hoạt động phi pháp, họ không dám báo cảnh sát khi bị nhóm của Chen Zhi tống tiền. 

Tờ Liên hợp Tảo báo (Lianhe Zaobao) ghi nhận vào thời đỉnh cao (2008-2010), nhóm này đã kiểm soát đến hơn 80% lưu lượng quảng cáo của dòng game Nhiệt huyết Truyền Kỳ tại Trung Quốc, thu lợi bất chính gần 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 355 tỉ đồng).

Sự bành trướng của "nhóm tấn công kỵ sĩ" đã lọt vào tầm ngắm của công an TP Trùng Khánh, nơi tập trung nhiều nạn nhân bị chúng tấn công. Năm 2011, một chuyên án quy mô lớn được thiết lập, bắt giữ 19 thành viên chủ chốt.

Caixin chỉ ra rằng trong suốt giai đoạn từ 2011 đến 2015, Chen Zhi gần như không để lại dấu vết hình ảnh nào trên không gian mạng cũng như hồ sơ công cộng.

Trong khi các thành viên khác trong nhóm bị bắt và có ảnh hồ sơ tại đồn cảnh sát, Chen Zhi may mắn trốn thoát mà chưa bị lưu dấu vân tay hay ảnh nhận dạng tội phạm chính thức trong hệ thống lưu trữ.

Giữa lúc Thái Văn bị bắt, Chen Zhi cùng Hồ Tiểu Vĩ thực hiện cuộc tháo chạy xuyên biên giới sang Campuchia. Với số vốn tích lũy từ Trung Quốc, Chen Zhi bắt đầu quá trình tẩy trắng tài sản, gầy dựng "đế chế" Prince Group.

