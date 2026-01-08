Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" sau khi "ông trùm" Chen Zhi bị trục xuất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" sau khi "ông trùm" Chen Zhi bị trục xuất

Anh Thư

(NLĐO) - Ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã đình chỉ các dịch vụ của Prince Bank sau khi người sáng lập Chen Zhi bị bắt và trục xuất về Trung Quốc.

"Khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince Bank Plc. có thể rút tiền bình thường bằng cách chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Các yêu cầu này sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và các tổ chức Tài chính. Trong khi đó, người vay từ Ngân hàng Prince Bank Plc. phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ như bình thường" - thông báo từ NBC hôm 8-1 cho biết.

Trước đó, truyền thông Campuchia đưa tin ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Group - mà Prince Bank là thành viên - đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.

Người này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, theo Phnom Penh Post.

Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" khi người sáng lập bị trục xuất về Trung Quốc - Ảnh 1.

Chi nhánh Prince Bank ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia, với ảnh nhỏ phía trên là người sáng lập Chen Zhi

NBC đã đình chỉ mọi dịch vụ ngân hàng của Prince Bank , bao gồm nhận tiền gửi và cho vay. Công ty kiểm toán-kế toán Morisonkak MKA được ủy quyền kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động và tài sản của Prince Bank Plc. kể từ ngày 8-1.

Thông báo cũng cho hay NBC và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của người quản lý lâm thời để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và các khách hàng khác.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng xác nhận việc bắt giữ ông Chen Zhi cùng với hai đối tượng khác tên Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, trục xuất họ về Trung Quốc vào ngày 6-1.

Cả ba cá nhân này đều bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, theo cáo trạng của tòa án.

Trong một thông cáo báo chí ngày 7-1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sự hợp tác nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia này được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

Ông Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, đã có quốc tịch Campuchia nhưng bị tước quốc tịch này hồi tháng 12-2025

Ông Chen Zhi bị buộc tội gian lận và rửa tiền liên quan đến hoạt động của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD có trụ sở tại Campuchia.

Vào tháng 10-2025, các nhà chức trách Mỹ đã công bố cáo buộc chống lại Chen Zhi, cho rằng người này kiểm soát các cơ sở lừa đảo ở Campuchia, nơi lao động là nạn nhân của buôn người bị ép thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, thu về hàng tỉ USD.

Nếu bị kết tội ở Mỹ về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, Chen Zhi có thể phải đối mặt với án tù lên đến 40 năm.

Vụ án liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin đã bị Mỹ tịch thu. Hiện tại, giá trị thị trường của những tài sản kỹ thuật số này lên đến hơn 11 tỉ USD.



Tin liên quan

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thêm nhiều tài sản của "ông trùm" Chen Zhi lọt vào tầm ngắm tại Singapore

(NLĐO) - Thêm nhiều tài sản có liên quan đến tỉ phú Campuchia Chen Zhi sẽ bị nhà chức trách Singapore tịch thu với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia.

Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan

(NLĐO) – Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 10 tỉ baht của các mạng lưới bị cáo buộc là tội phạm quốc tế do Chen Zhi và Kok An điều hành.

lừa đảo trực tuyến Campuchia ông trùm Chen Zhi Prince Bank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo