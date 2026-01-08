Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" sau khi "ông trùm" Chen Zhi bị trục xuất

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã đình chỉ các dịch vụ của Prince Bank sau khi người sáng lập Chen Zhi bị bắt và trục xuất về Trung Quốc.

"Khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince Bank Plc. có thể rút tiền bình thường bằng cách chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Các yêu cầu này sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và các tổ chức Tài chính. Trong khi đó, người vay từ Ngân hàng Prince Bank Plc. phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ như bình thường" - thông báo từ NBC hôm 8-1 cho biết.

Trước đó, truyền thông Campuchia đưa tin ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Group - mà Prince Bank là thành viên - đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc.

Người này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn, theo Phnom Penh Post.

Chi nhánh Prince Bank ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia, với ảnh nhỏ phía trên là người sáng lập Chen Zhi

NBC đã đình chỉ mọi dịch vụ ngân hàng của Prince Bank , bao gồm nhận tiền gửi và cho vay. Công ty kiểm toán-kế toán Morisonkak MKA được ủy quyền kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động và tài sản của Prince Bank Plc. kể từ ngày 8-1.

Thông báo cũng cho hay NBC và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của người quản lý lâm thời để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và các khách hàng khác.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng xác nhận việc bắt giữ ông Chen Zhi cùng với hai đối tượng khác tên Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, trục xuất họ về Trung Quốc vào ngày 6-1.

Cả ba cá nhân này đều bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, theo cáo trạng của tòa án.

Trong một thông cáo báo chí ngày 7-1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sự hợp tác nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia này được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

Ông Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, đã có quốc tịch Campuchia nhưng bị tước quốc tịch này hồi tháng 12-2025

Ông Chen Zhi bị buộc tội gian lận và rửa tiền liên quan đến hoạt động của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD có trụ sở tại Campuchia.

Vào tháng 10-2025, các nhà chức trách Mỹ đã công bố cáo buộc chống lại Chen Zhi, cho rằng người này kiểm soát các cơ sở lừa đảo ở Campuchia, nơi lao động là nạn nhân của buôn người bị ép thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, thu về hàng tỉ USD. Nếu bị kết tội ở Mỹ về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, Chen Zhi có thể phải đối mặt với án tù lên đến 40 năm. Vụ án liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin đã bị Mỹ tịch thu. Hiện tại, giá trị thị trường của những tài sản kỹ thuật số này lên đến hơn 11 tỉ USD.





