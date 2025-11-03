Quả núi dài 2 km đổ sập, 1 người bị đè chết thương tâm

Khoảng 8 giờ ngày 3-11, UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) nhận được thông tin tại khu vực khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng 2 km, cách xa khu dân cư khoản 5km.

Ông Bình bị đất vùi lấp, tử vong trong lán trại (Ảnh: Facebook)

Lúc này, ông Nguyễn Quốc Bình (SN 1985; trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) trong quá trình đi tìm kiếm gia súc chăn nuôi tại khu vực gần khe Ông Đà thì bị đất vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an xã cùng lực lượng An ninh trật tự cơ sở và người dân xung quanh khu vực đã tổ chức tìm kiếm, đưa được thi thể ông Bình ra ngoài.

Clip: Người dân đào các lớp đất đá để đưa thi thể ông Bình ra ngoài (Clip: Facebook Hoàng Hải Lộc)

Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn, cho biết ngày hôm qua, ông Bình vào thăm trang trại xem tình hình mưa lũ có gây thiệt hại gì không, nhưng sau đó nước lớn dâng cao khiến đường về nhà bị chia cắt, buộc ông Bình phải quay trở lại trong trang trại.

Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng nay, khiến đất đá chạy xuống như thác. Thời điểm đó, ông Bình đang ở trong trang trại nên bị đất đá, cây cối vùi lấp cả trang trại lẫn người, khiến nạn nhân tử vong.