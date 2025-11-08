HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

"Quái vật" Fung Wong (Phượng hoàng) có thể "vẽ lại bờ biển Philippines"?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Siêu bão mới đang hình thành có thể "vẽ lại đường bờ biển" và gây ra thiệt hại thảm khốc khi đổ bộ Philippines.

Theo tờ The Manila Bulletin ngày 8-11, Philippines đang đối mặt với "đòn kép" thiên tai, khi bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) vừa đi qua và bão Fung Wong (tên địa phương Uwan) đang được dự báo thành siêu bão với sức gió cùng bán kính khủng khiếp, nguy cơ gây thiệt hại trên diện rộng.

Cụ thể, tờ báo Philippines cho biết nhà chức trách cảnh báo có tới 8,4 triệu người sẽ chịu ảnh hưởng khi bão Fung Wong (Phượng hoàng) tiến gần khu vực miền Bắc đảo Luzon.

Siêu bão "Uwan" đe dọa 8,4 triệu người Philippines - Ảnh 1.

Nhân viên Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Manila (MDRRMO) theo dõi tình hình bão Fung Wong ngày 8-11. Ảnh: The Manila Bulletin

Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo Fung Wong có thể mạnh lên nhanh chóng, nguy cơ đạt cấp siêu bão cao nhất vào tối 8-11 hoặc rạng sáng 9-11.

Với sức gió mạnh nhất hiện tại vào khoảng 120 km/h, tốc độ gió giật lên tới 150 km/h, theo PAGASA, Fung Wang có khả năng "vẽ lại đường bờ biển" cũng như gây ra những thiệt hại thảm khốc khi đổ bộ.

Tuyên bố "vẽ lại đường bờ biển" xuất phát từ cảnh báo nước dâng do bão có thể lấn sâu vào bờ tới 3m ở các khu vực ven biển trũng thấp phía Đông Luzon, gồm khu vực Quezon (quần đảo Polillo), Catanduanes, Albay và Sorsogon.

Tờ International Business Times UK cho rằng nước dâng do bão với cường độ như vậy, kết hợp gió mạnh cùng mưa lớn, có khả năng làm biến dạng bãi biển, gây ngập lụt toàn bộ làng mạc, xói mòn bờ biển, thay đổi địa hình.

Phó Tổng thư ký Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro cho hay chính phủ huy động toàn bộ lực lượng ứng phó; đồng thời phát cảnh báo đỏ toàn quốc.

Ông này lo ngại rằng bán kính gió của Fung Wong có thể lên tới 700 km, đủ sức ảnh hưởng tới khu vực từ tỉnh Batanes đến tận đảo Bohol.

Cơn bão Kalmaegi khiến ít nhất 188 người thiệt mạng khi quét qua Philippines

Cục Mỏ và Khoa học Trái đất Philippines (MGB) xác định hơn 8.000 ngôi làng có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt; đặc biệt tại Southern Leyte, Quezon, Sorsogon, Cebu, Capiz, Palawan và Surigao do đất ở những khu vực này đã ngấm nước sau bão Kalmaegi.

"Người dân không nên quay lại nhà khi chưa có thông báo an toàn, vì sạt lở có thể xảy ra ngay cả sau khi mưa ngừng" - MGB khuyến cáo.

Cơ quan Thông tin Philippines xác nhận Vùng đô thị Manila cũng như những khu vực lân cận được đặt trong tình trạng báo động cao - mức cảnh báo thiên tai nâng lên mức Báo động đỏ; huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn, hệ thống kiểm soát lũ lụt. 

Tuần qua, cơn bão Kalmaegi tàn phá Philippines, khiến ít nhất 204 người thiệt mạng và 109 người mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà hư hại nặng sau bão.

Thiệt hại nông nghiệp ước tính lên tới 40,7 triệu peso, thiệt hại hạ tầng vào khoảng 17,25 triệu peso. Chính phủ Philippines đang triển khai gói cứu trợ trị giá 198 triệu peso để hỗ trợ khoảng 133.000 hộ gia đình.

Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

Philippines cảnh báo đáng lo ngại về bão Fung Wong - Phượng Hoàng

(NLĐO) - Cuối buổi chiều 7-11, cơ quan khí tượng của Philippines đã đưa ra cảnh báo Fung Wong - Phượng Hoàng có thể sớm trở thành siêu bão.

“Quái vật” Phượng hoàng hình thành, cảnh báo bão mạnh cấp siêu bão

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới ngay sau bão Kalmaegi đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng hoàng) vào sáng nay.

Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích ở miền Trung Philippines.

