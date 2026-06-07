Quái xế đầu trần, "zin ba" dùng bình xịt hơi cay chống đối công an

Chiều 7-6, Công an TP Hải Phòng cho biết đêm 6-6, lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng tiếp tục huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố để quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn đối với tội phạm đường phố, nhất là trong dịp cuối tuần.

Các đối tượng vi phạm

Khoảng 2 giờ ngày 7-6, lực lượng HP22 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đ.V.C. (SN 2011, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34S1-026xx chở theo 2 người, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện với tốc độ cao và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng có hành vi sử dụng bình xịt hơi cay chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe có một mặt nạ.

Cũng trong đêm 6-6, Tổ HP22 Công an xã Tiên Lãng tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường 25 và 354, phát hiện 13 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông như điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe, không mang giấy tờ xe; sử dụng phương tiện độ pô gây mất trật tự công cộng.

Rạng sáng 7-6, lực lượng HP22 tiếp tục phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, che biển số xe và không xuất trình được giấy tờ theo quy định.