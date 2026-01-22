Quân A.P và Anh Tú Atus: Màn kết hợp "đẹp trai nhất" đầu 2026

Quân A.P và Anh Tú Atus chung khung hình: visual đỉnh

Quân A.P và Anh Tú Atus lần đầu kết hợp

Tối 21-1, Quân A.P ra mắt ca khúc "Đi đâu đấy" kết hợp cùng Anh Tú Atus. Đây là món quà anh tặng cho người hâm mộ trước thềm năm mới, cũng là lời chúc ngọt ngào cho mùa Valentine 2026.

"Giữ chuỗi" đều đặn ra sản phẩm âm nhạc thời gian qua, Quân A.P lại mang đến bất ngờ cho khán giả ở dự án mới - "Đi đâu đấy".

Ca khúc thuộc thể loại Pop Ballad pha R&B hiện đại, giai điệu chậm rãi giúp người nghe tập trung vào câu chuyện tình cảm và ca từ của bài hát. Vocal trầm ấm, có độ lơi nhịp đặc trưng của Quân A.P một lần nữa được thể hiện trong ca khúc này.

Giao diện của hai "hoàng tử" làm "cháy khung hình"

Không làm MV truyền thống, Quân A.P tiếp tục chọn cách làm MV Visualize (hình ảnh gây ấn tượng) giúp khán giả tập trung vào âm nhạc và phong cách người nghệ sĩ. Ngay khi đăng tải poster "Đi đâu đấy" trên trang cá nhân, Quân A.P đã nhận về hiệu ứng truyền thông tích cực.

Phiên bản "boy phố" ngồi trên xe mui trần, cùng khách mời khác "hoàng tử" không kém khiến "Đi đâu đấy" được khán giả nhận xét là ca khúc "đẹp trai nhất" đầu 2026.

Tình cảm giữa Quân A.P và Anh Tú Atus

Việc Anh Tú Atus tham gia vào "Đi đâu đấy" được xem là "secret" (bí mật) Quân A.P gửi tới khán giả của mình. Đây là lần đầu tiên 2 nghệ sĩ kết hợp trong dự án âm nhạc cá nhân, vậy nên fan không khỏi mong đợi.

Cả hai có mối quan hệ thân thiết

Nói về việc mời Anh Tú Atus tham gia "Đi đâu đấy", Quân A.P cho biết: "Hai anh em đã có khoảng thời gian thân thiết hơn sau Running Man Vietnam. Quân nghĩ đây là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ cũng như bản thân Quân và anh Atus. May mắn khi ngỏ lời là anh Atus nhận lời ngay".

Về phía Anh Tú Atus, anh bày tỏ: "Vì là Quân nên Tú nhận lời, không chỉ trong "Đi đâu đấy" mà sau này điều gì Tú có thể hỗ trợ Quân, Tú luôn sẵn sàng". Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia "Anh trai say hi" mùa 1 và có những kỷ niệm đẹp.

Đến Running Man Vietnam 2025, độ thân thiết tăng lên gấp nhiều lần khi hai nghệ sĩ trở thành dàn cast chính, xuyên suốt 16 tập của chương trình. "Đi đâu đấy" là món quà tri ân người hâm mộ cũng như thể hiện tinh thần gắn bó của hai nghệ sĩ gốc Hà Thành.

"Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo hành trình hoạt động nghệ thuật của Quân A.P. Quân hy vọng giai điệu nhẹ nhàng tươi vui của "Đi đâu đấy" sẽ là món quà ngọt ngào cho dịp đầu năm mới, Valentine của mọi người" - nam ca sĩ nói thêm.

Thời gian qua, Quân A.P chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc từ "Thiên mệnh", "Falling with you", "Lửa gần rơm" đến "Đi đâu đấy". Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn cast Running Man Vietnam 2025. Hình ảnh "boy phố" hiền lành, thật thà lại trở thành điểm hút fan của Quân A.P.

Xuất hiện chung một sản phẩm, Quân A.P và Anh Tú Atus đốn tim khán giả

Vừa qua, Quân A.P trở thành nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại Melody Of Spring - 2026 Global Youth Spring Festival Gala, sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế. Màn "bắn ngoại ngữ" tại sự kiện của anh trở nên nổi tiếng vì sự lúng túng của anh. Thay vì lời chào bằng tiếng Trung là "ta jia hao", Quân A.P lại nói thành "cha ta khảo". Sự lúng túng, vụng về của anh khiến khán giả phải bật cười.

Liên tục có những hoạt động nghệ thuật nổi bật, Quân A.P nhận nhiều tình cảm của khán giả trong và ngoài nước. Hành trình 2026 của chủ nhân hit "Bông hoa đẹp nhất" hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn.