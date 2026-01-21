HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn

Thùy Trang

(NLĐO) - Hà Nội giữa Sài Gòn, đêm nhạc phi lợi nhuận của ca sĩ Thu Phượng nâng niu cảm xúc.

Đêm nhạc phi lợi nhuận

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Thu Phượng bên học trò, khán giả và những người hỗ trợ cô thực hiện đêm nhạc.

Đêm nhạc phi lợi nhuận mang tên "Hà Nội giữa lòng Sài Gòn" diễn ra trong không gian ấm cúng của chuỗi hoạt động "Thưởng: Nhạc, Trà và Trầm Hương" do ca sĩ, giảng viên thanh nhạc Thu Phượng sáng lập và nuôi dưỡng.

Đây là chuỗi âm nhạc mang tính phi lợi nhuận, không thu phí dưới bất kỳ hình thức nào, người tham dự chỉ cần đăng ký để thưởng thức âm nhạc trong một môi trường lành mạnh, thư giãn và giàu tính nâng đỡ cảm xúc.

Thu Phượng nhấn mạnh vai trò của âm nhạc như một món ăn tinh thần không thể thiếu, là sợi dây kết nối con người với con người, giúp sẻ chia, xoa dịu và nuôi dưỡng đời sống nội tâm.

Nữ ca sĩ chia sẻ, mong muốn lớn nhất của chị là xây dựng một không gian học hát nghiêm túc, có mở đầu và kết thúc rõ ràng, dùng âm nhạc làm cầu nối giữa con người, cảm xúc và đời sống.

"Nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà âm nhạc còn giúp phát triển tâm hồn, chữa lành và kết nối với đời sống xung quanh. Những nghệ sĩ có tâm huyết sẽ truyền tải cho các học viên kiến thức âm nhạc lẫn những giá trị về học tập, nỗ lực và tình yêu cuộc sống. Chính âm nhạc có thể giúp hình thành nhân cách tươi đẹp từ bên trong" - ca sĩ Thu Phượng bày tỏ.

Ngày vui của ca sĩ Thu Phượng

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

MC kiêm diễn viên lồng tiếng Vũ Hà Trang đảm nhiệm vai trò MC của chương trình.

Đêm nhạc cũng là dịp để các học viên của lớp thanh nhạc và câu lạc bộ âm nhạc có cơ hội thực hành, cọ xát sân khấu. Thảo Nguyên, một nhà thiết kế gắn bó lâu năm với lớp và là người thực hiện poster cho các chương trình, lần đầu tiên bước lên sân khấu trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

MC kiêm diễn viên lồng tiếng Vũ Hà Trang đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, mang đến không khí gần gũi và mạch lạc. Nhiều học viên đã gắn bó với Thu Phượng trong thời gian dài như Huỳnh Như, Thùy Dương, Anh Thư cùng nhau góp mặt, dù không theo đuổi con đường chuyên nghiệp nhưng luôn giữ trọn tình yêu với âm nhạc.

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 3.

Các học trò của Thu Phượng sinh ra ở miền Nam, nhưng yêu các ca khúc về Hà Nội.

Đáng chú ý, Bảo Nghi, gương mặt quen thuộc của "Gương mặt thân quen nhí" mùa đầu tiên năm 2014, sau hơn bốn năm gắn bó với Thu Phượng, đã trở lại lớp học và sân khấu để chia sẻ và đồng hành. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Việt kiều Nga, nghệ danh Ryan, với phần thể hiện ca khúc "Phố" của nhạc sĩ Minh Tiến đầy say mê.

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 4.

Bảo Nghi - cô sinh viên mê ca hát được Thu Phương dành nhiều tâm huyết đào tạo.

Các nghệ sĩ Tiến Luân và Minh đảm nhận phần đệm piano, mang đến những giai điệu về Hà Nội da diết, đúng với tinh thần chủ đề của đêm nhạc.

"Hà Nội giữa lòng Sài Gòn" không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là minh chứng cho hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ của Thu Phượng trong việc dùng âm nhạc để kết nối con người, truyền cảm hứng và gieo những giá trị tích cực vào đời sống tinh thần của cộng đồng yêu nghệ thuật.

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 5.

Từ hàng xóm, Thúy Diễm thành học trò của Thu Phượng trong âm nhạc.

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 6.

Cô sinh viên đại học Y Mỹ Tiên bên cô giáo Thu Phượng.

Thu Phượng ấn tượng với đêm Hà Nội giữa Sài Gòn - Ảnh 7.

Là một nhân viên ngân hàng, anh Hoài An đã tìm thấy đam mê âm nhạc ở lớp học của cô giáo Thu Phượng

 

