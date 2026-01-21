Cú bắt tay "chấn động" của Sony Music và YeaH1

Liên doanh SYE Holdings

Nhóm UPRIZE là nhóm nhạc đầy tiềm năng

Liên doanh SYE Holdings khẳng định cam kết kiến tạo lộ trình bền vững cho các nghệ sĩ Việt và đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới. Liên minh này hứa hẹn thiết lập một "đường dẫn trực tiếp", giúp các nghệ sĩ V-Pop tiếp cận các bảng xếp hạng quốc tế và danh sách phát nhạc (playlist) trong khu vực.

Thay vì đi theo mô hình "one-hit wonder" (nổi tiếng nhờ một bài hát), sự hợp tác này tập trung vào việc chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý tài năng và hỗ trợ nghệ sĩ xây dựng lộ trình sự nghiệp bền vững. Điều này không chỉ giúp họ tỏa sáng trên sân khấu mà còn sở hữu giá trị thương mại lâu dài trên các lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh và giải trí.

Ông Kenny Ong, Giám đốc điều hành SME tại Malaysia, Singapore & Việt Nam, Trưởng Các Dự án đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là Chủ tịch Liên doanh SYE, chia sẻ: "Sony Music luôn tận tâm tôn vinh những di sản văn hóa độc đáo tại mỗi thị trường mà chúng tôi đặt chân đến. Chiến lược của chúng tôi là xây dựng một mô hình khả thi cho sự nghiệp bền vững của các nghệ sĩ, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được trân trọng và phát triển.

Bằng cách hòa quyện giữa sự sáng tạo của văn hóa bản địa với mạng lưới đẳng cấp thế giới của Sony Music, chúng tôi cam kết đảm bảo cho các tài năng Việt có được lộ trình phát triển sự nghiệp vững chắc cùng sự hiện diện xứng tầm trên trường quốc tế".

Một nhóm nhạc đầy chất lượng mang sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1, thành viên Hội đồng Quản trị Liên doanh SYE, nhấn mạnh: "YeaH1 đóng góp vào SYE ba nguồn lực thiết yếu: sự thấu hiểu sâu sắc khán giả nội địa, năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế và hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

Khi những giá trị này cộng hưởng với mạng lưới toàn cầu của Sony Music Entertainment, chúng tôi không chỉ thiết lập những chuẩn mực mới mà còn kiến tạo một hạ tầng bền vững để những tài năng Việt có thể tự hào bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình."

SYE công bố nhóm nhạc UPRIZE và dàn nghệ sĩ thế hệ mới

Ngay sau khi công bố hợp tác, Liên doanh SYE Holdings chính thức ra mắt dự án lớn đầu tiên: nhóm nhạc nam UPRIZE. UPRIZE xác lập vị thế là nhóm nhạc nam thần tượng (idol boygroup) đầu tiên của Việt Nam, bước ra từ show truyền hình thực tế sống còn Tân binh toàn năng (Show It All).

Được "rót vốn", UPRIZE có ngay 1 concert ngay khi vừa ra mắt

Đại diện SYE đã công bố lộ trình phát triển của UPRIZE trong năm 2026, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn với các sản phẩm và điểm nhấn là concert quy mô hơn 10.000 khán giả, dự kiến tổ chức vào Quý 3 hoặc Quý 4 năm nay.

Không chỉ dừng lại ở mô hình nhóm nhạc, SYE khẳng định tầm vóc của một hệ sinh thái giải trí đa dạng khi chính thức giới thiệu dàn nghệ sĩ độc lập thế hệ mới, bao gồm: Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và minhtin.

Sự kết hợp giữa nguồn lực quốc tế của Sony Music và năng lực sản xuất của YeaH1 hứa hẹn sẽ là đòn bẩy cần thiết để xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc đang tăng trưởng nóng của Việt Nam. Việc một tập đoàn truyền thông hàng đầu của thế giới rót vốn đầu tư vào một tập đoàn có những sản phẩm văn hóa đậm chất Việt Nam cho thấy, thị trường Việt Nam đang vô cùng hấp dẫn các nhà đầu tư, và văn hóa Việt Nam đang thực sự được thế giới quan tâm.