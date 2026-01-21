HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cú bắt tay "chấn động" của Sony Music và YeaH1

Thùy Trang

(NLĐO) - Sony Music đầu tư khủng vào YeaH1 với thông điệp "Hãy cho thế giới thấy thanh âm của một Việt Nam mới".

Liên doanh SYE Holdings

Sony Music và YeaH1 công bố liên doanh chiến lược - Ảnh 1.

Nhóm UPRIZE là nhóm nhạc đầy tiềm năng

Liên doanh SYE Holdings khẳng định cam kết kiến tạo lộ trình bền vững cho các nghệ sĩ Việt và đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới. Liên minh này hứa hẹn thiết lập một "đường dẫn trực tiếp", giúp các nghệ sĩ V-Pop tiếp cận các bảng xếp hạng quốc tế và danh sách phát nhạc (playlist) trong khu vực.

Thay vì đi theo mô hình "one-hit wonder" (nổi tiếng nhờ một bài hát), sự hợp tác này tập trung vào việc chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý tài năng và hỗ trợ nghệ sĩ xây dựng lộ trình sự nghiệp bền vững. Điều này không chỉ giúp họ tỏa sáng trên sân khấu mà còn sở hữu giá trị thương mại lâu dài trên các lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh và giải trí.

Ông Kenny Ong, Giám đốc điều hành SME tại Malaysia, Singapore & Việt Nam, Trưởng Các Dự án đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là Chủ tịch Liên doanh SYE, chia sẻ: "Sony Music luôn tận tâm tôn vinh những di sản văn hóa độc đáo tại mỗi thị trường mà chúng tôi đặt chân đến. Chiến lược của chúng tôi là xây dựng một mô hình khả thi cho sự nghiệp bền vững của các nghệ sĩ, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được trân trọng và phát triển.

Bằng cách hòa quyện giữa sự sáng tạo của văn hóa bản địa với mạng lưới đẳng cấp thế giới của Sony Music, chúng tôi cam kết đảm bảo cho các tài năng Việt có được lộ trình phát triển sự nghiệp vững chắc cùng sự hiện diện xứng tầm trên trường quốc tế".

Sony Music và YeaH1 công bố liên doanh chiến lược - Ảnh 2.

Một nhóm nhạc đầy chất lượng mang sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1, thành viên Hội đồng Quản trị Liên doanh SYE, nhấn mạnh: "YeaH1 đóng góp vào SYE ba nguồn lực thiết yếu: sự thấu hiểu sâu sắc khán giả nội địa, năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế và hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

Khi những giá trị này cộng hưởng với mạng lưới toàn cầu của Sony Music Entertainment, chúng tôi không chỉ thiết lập những chuẩn mực mới mà còn kiến tạo một hạ tầng bền vững để những tài năng Việt có thể tự hào bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình."

SYE công bố nhóm nhạc UPRIZE và dàn nghệ sĩ thế hệ mới

Ngay sau khi công bố hợp tác, Liên doanh SYE Holdings chính thức ra mắt dự án lớn đầu tiên: nhóm nhạc nam UPRIZE. UPRIZE xác lập vị thế là nhóm nhạc nam thần tượng (idol boygroup) đầu tiên của Việt Nam, bước ra từ show truyền hình thực tế sống còn Tân binh toàn năng (Show It All).

Sony Music và YeaH1 công bố liên doanh chiến lược - Ảnh 3.

Được "rót vốn", UPRIZE có ngay 1 concert ngay khi vừa ra mắt

Đại diện SYE đã công bố lộ trình phát triển của UPRIZE trong năm 2026, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn với các sản phẩm và điểm nhấn là concert quy mô hơn 10.000 khán giả, dự kiến tổ chức vào Quý 3 hoặc Quý 4 năm nay.

Không chỉ dừng lại ở mô hình nhóm nhạc, SYE khẳng định tầm vóc của một hệ sinh thái giải trí đa dạng khi chính thức giới thiệu dàn nghệ sĩ độc lập thế hệ mới, bao gồm: Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và minhtin.

Sự kết hợp giữa nguồn lực quốc tế của Sony Music và năng lực sản xuất của YeaH1 hứa hẹn sẽ là đòn bẩy cần thiết để xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc đang tăng trưởng nóng của Việt Nam. Việc một tập đoàn truyền thông hàng đầu của thế giới rót vốn đầu tư vào một tập đoàn có những sản phẩm văn hóa đậm chất Việt Nam cho thấy, thị trường Việt Nam đang vô cùng hấp dẫn các nhà đầu tư, và văn hóa Việt Nam đang thực sự được thế giới quan tâm.

Tin liên quan

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Yeah1 muốn vươn ra thị trường quốc tế

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Yeah1 muốn vươn ra thị trường quốc tế

(NLĐO)- Show giải trí trong năm 2025 của Yeah1 có gì đình đám hơn cả "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả?

(NLĐO) - Dù tự hào với những sản phẩm đã làm, Tùng Dương thừa nhận không phải tất cả đều phù hợp với số đông.

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên

(NLĐO) - Nhóm nhạc nam thế hệ mới UPRIZE chính thức ra mắt với 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng.

tân binh Yeah1 Sony Music UPRIZE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo