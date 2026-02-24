Quân đội "cắt" cầu phao qua sông Lô để bảo đảm an toàn giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quân đội "cắt" cầu phao qua sông Lô để bảo đảm an toàn giao thông

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mặt cầu và hai bên đường dẫn lên xuống trơn trượt, Binh chủng Công binh đã tạm dừng khai thác cầu phao bắc qua sông Lô để bảo đảm an toàn giao thông.

Sáng 24-2, Binh chủng Công binh cho biết cầu phao bắc qua sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phải tạm dừng khai thác tạm thời để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn do nước sông Lô dâng cao, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Cầu phao sông Lô tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân - Ảnh 1.

Binh chủng Công binh tạm dừng khai thác cầu phao qua sông Lô để bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: QK2

Theo đó, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn - Binh chủng Công binh, cho biết ngay khi nhận thấy nước sông Lô dâng cao, mặt cầu và hai bên đường dẫn lên xuống trơn trượt, Lữ đoàn 249 đã chủ động tạm ngừng cho phương tiện qua lại để kiểm tra, gia cố bề mặt, đồng thời điều chỉnh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực đường dẫn lên xuống. Chỉ sau khi hoàn tất các bước kỹ thuật và bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đơn vị mới tổ chức cho lưu thông trở lại.

Thời gian tạm dừng hoạt động của cầu phao Phong Châu kéo dài đến 14 giờ ngày 24-2-2025.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô phục vụ nhân dân đi lại, trong hai ngày 14 và 15-2, Lữ đoàn 249 đã cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương hoàn thiện đường dẫn hai bờ, bảo đảm tiến độ đề ra. Đến 8 giờ 30 phút ngày 16-2, đơn vị tổ chức thông cầu, chính thức đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân lưu thông.

Cầu phao có tổng chiều dài 220,25 m, gồm 31 đốt khơi và 2 đốt mố, nối liền tả ngạn (khu Đồng Tâm) và hữu ngạn (khu Đại Hội), xã Đoan Hùng. Sau khi đưa vào hoạt động, đơn vị duy trì bảo đảm giao thông theo khung giờ quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật trong suốt quá trình vận hành. Cầu phao hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Riêng trong hai ngày 16-2 (29 Tết) và 17-2 (mùng 1 Tết), cầu được vận hành 24/24 giờ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm.

Sau những ngày đầu khai thác, cầu phao đã phục vụ hàng chục nghìn lượt người và phương tiện, góp phần khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông, tạo thuận lợi cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Theo Binh chủng Công binh, cầu phao là công trình dã chiến, kết cấu bằng các đốt phao liên kết, chịu tác động trực tiếp của dòng chảy và điều kiện thời tiết. Việc chủ động tạm dừng khai thác trong điều kiện thời tiết bất lợi là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi qua cầu.

Tin liên quan

Quân đội "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp

Quân đội "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp

(NLĐO)- Do nước lên cao, để đảm bảo cho phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 cắt cầu phao Phong Châu khẩn cấp

Bắc cầu phao qua sông Lô, đảm bảo giao thông trước Tết Nguyên đán

(NLĐO) - Tỉnh Phú Thọ dự kiến lắp cầu phao qua sông Lô từ 17 giờ ngày 28 Tết Nguyên đán (ngày 15-2) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ thần tốc bắc cầu phao qua sông Lô

(NLĐO)- Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi chỉ với thời gian rất ngắn đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô.

an toàn giao thông giao thông cầu phao cầu phao sông Lô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo