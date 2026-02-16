Thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô

Sáng 16-2 (tức 29 Tết), trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, cả nước đón chào Tết cổ truyền của dân tộc Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã phát lệnh thông xe qua cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2; ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và người dân địa phương hai bên sông Lô.

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô được thông xe vào sáng 16-2. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi hoàn thành lắp đặt cầu phao sông Lô vào ngày 15-2, từ 6 giờ ngày 16-2, lữ đoàn 249, binh chủng công binh đã vận hành cầu phao, cho phép người dân và các phương tiện xe cơ giới, xe ô tô con được phép lưu thông qua cầu.

Cầu phao sông Lô được đưa vào khai thác đúng vào ngày cuối cùng của năm, khi nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân rất lớn, đã khiến cho tất cả người dân 2 bên sông vô cùng phấn khởi. Bởi thời gian qua, việc bị hạn chế phương tiện qua cầu đã gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế tại địa phương này.

Được biết, cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220 m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được Lữ đoàn 249 tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Hiện tại, các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô, thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Riêng trong những ngày tết Nguyên đán, Lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24 giờ để phục vụ nhân dân đi lại vui xuân, đón Tết.