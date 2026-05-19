HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Quan hệ Nga - Trung Quốc "đạt mức cao chưa từng có"

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 19 đến 20-5.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này đánh dấu lần thứ 25 ông Vladimir Putin tới Trung Quốc. 

Đài RT dẫn lời Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung Quốc.

Theo trợ lý Điện Kremlin, điều này phản ánh mối quan hệ song phương đã "đạt đến mức cao chưa từng có". Vì vậy, tháp tùng Tổng thống Nga là một phái đoàn cấp cao, tập trung thảo luận về quan hệ song phương, thương mại, hợp tác năng lượng và các vấn đề toàn cầu.

Trợ lý Điện Kremlin tiết lộ phái đoàn Nga thăm Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga.

Quan hệ Nga - Trung Quốc đạt đến "mức cao chưa từng có". - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2-9-2025. Ảnh: EPA

Cũng theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến Bắc Kinh vào tối 19-5 và người chủ trì lễ đón là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Sang 20-5, cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ chính thức diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo "sẽ thảo luận về quan hệ Trung - Nga, hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm".

Ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo Nga - Trung sẽ có cả các cuộc hội đàm riêng và mở rộng, đi sâu vào "những vấn đề quan trọng, nhạy cảm nhất" trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết khoảng 40 thỏa thuận song phương, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy "thế giới đa cực" và "một kiểu quan hệ quốc tế mới".

Bên cạnh đó, trợ lý Tổng thống Nga cũng bác bỏ những đồn đoán rằng thời điểm chuyến thăm của ông Putin có liên quan các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Ushakov khẳng định "không có bất kỳ mối liên hệ nào" bởi khâu chuẩn bị đã được bắt đầu từ sớm, ngay sau cuộc điện đàm trực tuyến giữa ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình vào tháng 2.

Đài ABC News lưu ý chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh.

Tin liên quan

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

VIDEO: Mãn nhãn với màn biễu diễn chiến đấu cơ trong lễ duyệt binh Nga

(NLĐO) - Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được Nga tổ chức vào ngày 9-5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5

Vladimir Putin Tập Cận Bình Nga - Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo