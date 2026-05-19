Trung - Nga tăng cường giao lưu, hợp tác

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 2 ngày 19 đến 20-5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên được kỳ vọng sẽ phát huy những kết quả đạt được từ các cuộc trao đổi cấp cao trước đây, đồng thời cùng hoạch định định hướng phát triển quan hệ trong tương lai.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh 2 nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc - Nga. Hai bên cũng sẽ khởi động chương trình "Năm Giáo dục Trung Quốc - Nga" nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Khung cảnh Hội chợ Trung Quốc - Nga lần thứ 10 ở TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc ngày 17-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng tới Hội chợ Trung Quốc - Nga lần thứ 10, khai mạc tại TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang hôm 17-5.

Theo tờ China Daily, động thái này cho thấy hai nhà lãnh đạo rất coi trọng việc tăng cường giao lưu và hợp tác song phương. Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực đã không ngừng được làm sâu sắc và củng cố, đạt nhiều kết quả tích cực nhờ nỗ lực chung của hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh hội chợ là nền tảng để hai bên đối thoại trực tiếp và sâu rộng hơn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sự kiện sẽ mang lại những kết quả tích cực, mở ra các cơ hội hợp tác cùng có lợi mới và đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Hội chợ Trung Quốc - Nga lần thứ 10 quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh nhấn mạnh nước chủ nhà sẵn sàng phối hợp với Nga để tận dụng hiệu quả các nền tảng như Hội chợ Trung Quốc - Nga, phát huy vai trò của cơ chế hợp tác giữa Đông Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông Nga, đồng thời tiếp tục mở rộng dư địa phát triển cùng có lợi cho hai nước.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp, với kim ngạch thương mại song phương hằng năm vượt 200 tỉ USD trong 3 năm liên tiếp gần đây. Số liệu thống kê từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy con số này đạt 61,2 tỉ USD trong quý đầu năm 2026, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai nước hiện còn tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Hãng tin TASS cho biết sau cuộc hội đàm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước, hai bên dự kiến sẽ ký tuyên bố chung cùng hàng loạt văn kiện hợp tác song phương cấp chính phủ, liên cơ quan và các thỏa thuận khác ở cấp cao nhất.

Nhà Trắng công bố các thỏa thuận với Trung Quốc Trung Quốc sẽ mua ít nhất 17 tỉ USD nông sản Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028. Đó là thông tin được Nhà Trắng công bố hôm 17-5, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại chuyến thăm Trung Quốc. Theo trang Politico, các khoản mua nông sản mới nói trên sẽ được bổ sung vào cam kết mua đậu nành đạt được sau khi hai nước nhất trí đình chiến thương mại hồi tháng 10-2025. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành của Mỹ mỗi năm đến năm 2028, trong khi hai nước tạm dừng việc leo thang áp thuế đối với hàng hóa của nhau. Cũng theo Nhà Trắng, hai nước còn đồng ý thành lập một hội đồng thương mại nhằm quản lý hoạt động giao thương trong các lĩnh vực không nhạy cảm. Ngoài ra, một hội đồng đầu tư được thành lập và đóng vai trò là "diễn đàn cấp chính phủ" để thảo luận các vấn đề liên quan đến đầu tư. Bên cạnh đó, Bắc Kinh đã phê duyệt đợt mua ban đầu gồm 200 máy bay Boeing do Mỹ sản xuất dành cho các hãng hàng không Trung Quốc. Trung Quốc cũng sẽ giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng đối với đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, cũng như những lo ngại của Washington về các lệnh cấm hoặc hạn chế bán thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến đất hiếm. Hai bên nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, eo biển Hormuz cần được mở lại cho hoạt động hàng hải và không quốc gia hay tổ chức nào được phép áp phí qua tuyến vận tải chiến lược này. Tuy nhiên, trang Politico lưu ý rằng không phải mọi chi tiết được Nhà Trắng công bố đều được phía Bắc Kinh xác nhận. Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc giảm một số mức thuế và xác nhận các thỏa thuận về nông sản cũng như máy bay, nhưng không nêu chi tiết. Nội dung về thuế quan dường như trái với những gì ông Donald Trump nói với giới truyền thông, theo đó vấn đề này không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc. Hoàng Phương



