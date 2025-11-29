Quân khu 5 khẩn trương dựng lại nhà cho người dân trước Tết

Ngày 29-11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ sau mưa lũ với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn



Tại hội nghị, Quân khu 5 xác định sẽ thành lập các đội công tác xuống từng địa phương bị thiệt hại, phối hợp cấp ủy và chính quyền cơ sở khảo sát từng hộ dân để lập danh sách sửa chữa hoặc dựng mới nhà ở. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm toàn bộ các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng được ổn định nơi ở trước Tết.



Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nhân lực, phương tiện và triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa không chỉ là yêu cầu cấp bách sau thiên tai mà còn là biểu hiện rõ nhất của tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với nhân dân.

Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát chính xác nhu cầu từng gia đình, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp; tổ chức lực lượng thi công khoa học, chặt chẽ; tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền và động viên người dân vượt qua khó khăn.

Ngay sau hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các lực lượng khẩn trương bắt tay triển khai các phần việc được giao, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống trở lại.