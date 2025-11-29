HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quân khu 5 khẩn trương dựng lại nhà cho người dân trước Tết

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Quân khu 5 kích hoạt kế hoạch hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ bị sập đổ sau mưa lũ với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 29-11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ sau mưa lũ với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Quân khu 5 hỗ trợ dựng lại nhà cho dân trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn

Tại hội nghị, Quân khu 5 xác định sẽ thành lập các đội công tác xuống từng địa phương bị thiệt hại, phối hợp cấp ủy và chính quyền cơ sở khảo sát từng hộ dân để lập danh sách sửa chữa hoặc dựng mới nhà ở. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm toàn bộ các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng được ổn định nơi ở trước Tết.

Quân khu 5 hỗ trợ dựng lại nhà cho dân trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nhân lực, phương tiện và triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa không chỉ là yêu cầu cấp bách sau thiên tai mà còn là biểu hiện rõ nhất của tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với nhân dân.

Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát chính xác nhu cầu từng gia đình, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp; tổ chức lực lượng thi công khoa học, chặt chẽ; tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong cảnh thiếu thốn. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cần làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền và động viên người dân vượt qua khó khăn.

Ngay sau hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các lực lượng khẩn trương bắt tay triển khai các phần việc được giao, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống trở lại.

Tin liên quan

Họp khẩn cấp trong đêm, Quân khu 5 huy động lực lượng ứng cứu vùng ngập lụt

Họp khẩn cấp trong đêm, Quân khu 5 huy động lực lượng ứng cứu vùng ngập lụt

(NLĐO) – Trước tình hình mưa phức tạp, Quân khu 5 triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Đà Nẵng: Quân khu 5 thành lập đoàn công tác ứng phó mưa lũ tại xã Trà My

(NLĐO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời sơ tán, di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu.

Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, nơi "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa"

(NLĐO) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

hỗ trợ người dân Tết nguyên đán quân khu 5 xây nhà cho dân
