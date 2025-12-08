Chiều 8-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 – 10.12.2025). Cùng đi với đoàn có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, tiếp đoàn.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: V.ANH

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chúc Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn mạnh khỏe, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM, tạo niềm tin lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố. Sự phát triển của TPHCM luôn có sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quan trọng của Quân khu 7.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thành phố trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với đơn vị. Thời gian qua, Quân khu 7 luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của TPHCM. Những chủ trương của Quân khu 7 luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của thành phố.

Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa Quân khu 7 và TPHCM tiếp tục được tăng cường, góp phần mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.