Thời sự Chính trị

Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM, tạo niềm tin lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố

Chiều 8-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 – 10.12.2025). Cùng đi với đoàn có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, tiếp đoàn.

Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: V.ANH

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chúc Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn mạnh khỏe, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, trong những thời điểm khó khăn nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn là chỗ dựa vững chắc của TPHCM, tạo niềm tin lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố. Sự phát triển của TPHCM luôn có sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quan trọng của Quân khu 7.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thành phố trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với đơn vị. Thời gian qua, Quân khu 7 luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của TPHCM. Những chủ trương của Quân khu 7 luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của thành phố.

Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa Quân khu 7 và TPHCM tiếp tục được tăng cường, góp phần mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

(NLĐO) - Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(NLĐO) - Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ.

Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy

Ngày 4-8, Quân khu 7 đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu 7.

Quân khu 7 truyền thống Đặng Minh Thông TPHCM
