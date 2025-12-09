Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Sáng 9-12 tại TPHCM, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến dự lễ có Chủ tịch nước Lương Cường; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

Về phía TPHCM, dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Cùng dự còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ kỷ niệm

Cách đây 80 năm, ngày 10-12-1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã quyết định thành lập các chiến khu 7, 8, 9. Từ đó, ngày 10-12 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân khu 7

Ngay từ khi mới ra đời, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ bằng 3 mũi giáp công trên 3 vùng chiến lược. Mặc dù quân đội Mỹ, ngụy dùng hàng ngàn tấn bom, đạn, hàng trăm trận càn để triệt phá các căn cứ kháng chiến nhưng bộ đội địa phương, dân quân, du kích trên địa bàn Quân khu 7 như Củ Chi, Chiến khu Đ, Rừng Sác,... vẫn kiên cường "bám thắt lưng địch mà đánh".

Đặc biệt, lực lượng đặc công, biệt động đã tổ chức nhiều trận đánh thẳng vào sào huyệt của chính quyền tay sai và Tòa Đại sứ Mỹ, làm nên những chiến công vang dội.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các binh đoàn chủ lực cơ động, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân và dân trên địa bàn Quân khu 7 bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh. Ngay sau đó, phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược – xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Trong những thời điểm dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xông pha nơi tuyến đầu, bất chấp hiểm nguy, bám trụ tại những nơi khó khăn nhất để cứu giúp đồng bào, khắc phục hậu quả, tích cực làm công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tích cực chủ động tham gia có hiệu quả chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát"....

Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".