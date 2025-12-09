Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng"

Sáng 9-12 tại TPHCM, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Đến dự lễ có Chủ tịch nước Lương Cường; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Về phía TPHCM, dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Cùng dự còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự lễ kỷ niệm

Cách đây 80 năm, ngày 10-12-1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã quyết định thành lập các chiến khu 7, 8, 9. Từ đó, ngày 10-12 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 2.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân khu 7

Ngay từ khi mới ra đời, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 3.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ bằng 3 mũi giáp công trên 3 vùng chiến lược. Mặc dù quân đội Mỹ, ngụy dùng hàng ngàn tấn bom, đạn, hàng trăm trận càn để triệt phá các căn cứ kháng chiến nhưng bộ đội địa phương, dân quân, du kích trên địa bàn Quân khu 7 như Củ Chi, Chiến khu Đ, Rừng Sác,... vẫn kiên cường "bám thắt lưng địch mà đánh".

Đặc biệt, lực lượng đặc công, biệt động đã tổ chức nhiều trận đánh thẳng vào sào huyệt của chính quyền tay sai và Tòa Đại sứ Mỹ, làm nên những chiến công vang dội. 

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các binh đoàn chủ lực cơ động, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân và dân trên địa bàn Quân khu 7 bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh. Ngay sau đó, phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 4.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược – xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 5.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Trong những thời điểm dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã xông pha nơi tuyến đầu, bất chấp hiểm nguy, bám trụ tại những nơi khó khăn nhất để cứu giúp đồng bào, khắc phục hậu quả, tích cực làm công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tích cực chủ động tham gia có hiệu quả chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát"....

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 6.

Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh 7.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng

 

Tin liên quan

Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

(NLĐO) - Phó Chính ủy Quân khu 7 Trần Chí Tâm nhấn mạnh các hoạt động về nguồn là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân

Quân khu 7 sắp bàn giao 69 căn nhà "Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới"

(NLĐO) - Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(NLĐO) - Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ.

Quân khu 7 lễ kỷ niệm Chủ tịch nước Lương Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo